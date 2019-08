Tatal Alexandrei, Ioan Macesanu, care spera ca fata sa inca traieste, ii transmite lui Gheorghe Dinca "sa arda in iad" daca i-a ucis fata, iar daca nu "Dumnezeu sa il aiba in paza".



Chestionat ce mesaj ar avea pentru Gheorghe Dinca, tatal Alexandrei a raspuns: "Exact cum a avut - sa vorbesc asa, cu cuvinte de politete - dansul zambetul ala asa intr-o parte, i-as transmite sa arda in iad, daca a facut asa ceva. (...) Daca n-a facut, Dumnezeu sa-l aiba in paza".

In egala masaura, Ioan Macesanu a povestit ca dupa disparitia Alexandrei a fost sunat de catre un barbat, care i-ar fi spus cu o voce ragusita ca fata este bine: "Era o voce de barbat, mai in varsta si i-am zis sa vorbeasca mai tare. A zis ca il doare in gat ca a baut apa rece. Dar se cunostea ca era un barbat in varsta".

Barbatul a facut un nou apel catre cei care i-au luat fata:

"Ii rog din toata inima si din tot sufletul, cei care stiu ceva de ea sau cei care au luat-o sa vina s-o aduca si voi uita, voi retrage tot, dar numai s-o aduca, sa-i dea drumul. (...) Eu cred si sper ca fata mea traieste. Asa imi spune inima", a adaugat el, citat de jurnalul.ro.