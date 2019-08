Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca familiile de politicieni PSD care stapanesc Oltul sunt: Stanescu, Iordache, Ciocan si Valcov.



"INTERLOPII DIN OLT/CARACAL - CUM SUNT TOTI CONECTATI DIRECT LA SEFII PSD

Haideti sa ne uitam la monstru direct in fata. Interlopii din Caracal (si Olt) sunt DIRECT conectati de marii sefi ai PSD-ului. E cumplit.

Familiile de politicieni PSD care stapanesc Oltul sunt: Stanescu, Iordache, Ciocan si Valcov. Interlopii mari din Olt/Caracal sunt: clanul lui Bercea “Mondialu”, Remus Radoi “Codita” care are o “firma” de bodyguarzi in Caracal, mafia libaneza din Caracal, reteaua ruseasca din Slatina. Ii luam pe rand. Mai avem si Craiova (care e la 40km de Caracal), unde e Olguta si Manda si alte clanuri.

Iordache si mafia libaneza din Caracal

* Iordache este direct inrudit cu seful mafiei libaneze din Caracal - “Rico”. Care a mai fost si arestat - probleme mari...

Paul Stanescu, fratii Ciocan si Remus Radoi “Codita” din Caracal

* Fratii Ciocan au TelDrum-ul local din Olt (au castigat 77 milioane de EUR din contracte cu statul). Controleaza, impreuna cu Paul Stanescu, si CE Oltenia. Unul din fratii Ciocan a fost condamnat la 5 ani puscarie in 2015

* Remus Radoi este un interlop care controleaza retelele de protectie din Caracal. S-a batut in sabii de mai multe ori prin Caracal. De exemplu - in 2009 cu clanurile de rromi (primarul de atunci al PSD a spus ca e de fapt o reglare intre gruparile din PSD, Radoi fiind sustinut de Stanescu si Ciocan). In 2019 - cu clanul Cimino care a aparut subit in Caracal, cu 2 zile inainte de destructurarea unei retele de proxenetism uriase din Caracal, 2 saptamani inainte de rapirea Luizei

* Remus Radoi a primit un contract de milioane pentru “paza” CE Oltenia. Toti stim ca furtul din combinate se face prin sau cu complicitatea firmelor “de paza”.

Valcov, Bercea Mondialu (prin Basescu) si mafia ruseasca din Slatina

* Bercea controla toata mafia din Olt pana prin 2012/2014. De atunci posibil sa isi fi pierdut influenta.

* Stim cu totii ca s-a inrudit cu Basescu pentru protectie la varf

* Primarul din Slatina a lui Basescu era Valcov. Presa spunea ca Bercea i-a finantat campania electorala. Intre timp Valcov s-a transferat la PSD

* Valcov are relatii privilegiate cu oligarhii mafioti rusi care controleaza Alro Slatina. L-a si numit cetatean de onoare al Slatinei pe “patron”. OUG114 a fost facuta cu Dedicatie pentru rusi, in special Gazprom. Cel mai mare importator de gaze rusesti este controlat de patronul Alro.

Olguta Vasilescu, Claudiu Manda si interlopii din Craiova

* retelele din Craiova sunt cele mai puternice din zona, inclusiv pe proxenetism si trafic de persoane

* Olguta si Manda au cumparat “palatul” familiei de la o grupare de interlopi (clanul Topino), se pare la un pret mult sub-evaluat.

Si ne mai miram ca legile si tot ce se intampla in tara este facut pentru infractori? Pai daca infractorii periculosi sunt partenerii de afaceri ai sefilor PSD? Ei au scris si legile, ei controleaza si MAI-ul", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.