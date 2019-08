Fostul premier Adrian Nastase sustine ca "drama de la Caracal a readus in discutie activitatea STS, legata de sistemul unic de urgenta 112 dupa ce fusese pus in discutie rolul sau in alegerile europarlamentare prin neclaritatile privitoare la peste un milion de voturi si disparitia unor probe".



"Marea batalie, in prezent, nu se mai da, in principal, pentru tehnologii ci pentru bancile de date personale. In lumea post-comunista, este mai dificil sa vinzi decat sa produci. De aceea, este important sa ai acces la banci de date pentru a trimite mesaje calibrate pe profiluri de personalitate. Pentru a mari sansa de a vinde un produs – electoral, comercial, artistic. Marketingul actual nu se mai bazeaza pe o publicitate nediscriminatorie, distribuita exclusiv prin televiziuni si presa scrisa, ci introduce vectori de social media, cu mesaje adresate unor categorii bine definite in prealabil. Categorii sau persoane 'bine definite in prealabil' presupun insa accesul la date personale.

Drama de la Caracal a readus in discutie activitatea STS, legata de sistemul unic de urgenta 112 dupa ce fusese pus in discutie rolul sau in alegerile europarlamentare prin neclaritatile privitoare la peste un milion de voturi si disparitia unor probe.

Urmeaza trei randuri de noi alegeri. Acestea pot fi 'castigate' nu doar prin numararea voturilor, prin modelul 'Stalin' ci si, mai ales, prin pregatirea 'corespunzatoare', prin conditionarea psihologica a votantilor. Bibliografie obligatorie – activitatea Cambridge Analytica in campania Brexit dar si filmul cu acelasi titlu.

Si acum intrebarea – de ce o batalie atat de aprinsa, interna si externa, timp de cinci ani, pentru un contract de upgrade la STS de doar 40 de milioane de euro? Miza este evident accesul la o imensa banca de date ce poate 'ajuta' proiecte economice sau electorale!

Concluzia o trageti singuri…", a scris Adrian Nastase pe blog.