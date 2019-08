Alimentatia face deja parte integranta din tratamentele administrate impotriva unor boli precum diabetul si hipertensiunea, insa rezultatele preliminare ale unui nou studiu sprijina concluziile formulate in cadrul unor cercetari recente, potrivit carora ea ar putea sa joace un rol important si in tratarea cancerului, informeaza AFP.



Un articol publicat miercuri in revista Nature arata ca reducerea drastica a unui aminoacid care se gaseste in special in carnea rosie si in oua a crescut eficienta chimioterapiei si radioterapiei administrate unor grupuri de soareci, incetinind cresterea tumorilor.

Totusi, este mult prea devreme pentru a trage concluzii in privinta unei posibile eficiente similare la oameni, a subliniat principalul autor al studiului, Jason Locasale, profesor la Universitatea Duke din statul american Carolina de Nord.

Cercetatorii din echipa profesorului american au redus din dieta acelor soareci cantitatile de metionina, un aminoacid indispensabil functionarii organismului, dar care trebuie furnizat prin alimentatie, intrucat corpul nu poate sa il sintetizeze singur. Acest aminoacid, ingredient implicat in reactii-cheie din metabolismul uman, este de asemenea utilizat de celulele canceroase in procesul lor de crestere.

Cercetatorii au testat acel regim restrictiv pe soareci sanatosi, pentru a verifica daca alimentatia avea efectul asteptat asupra metabolismului lor, apoi pe rozatoare diagnosticate cu cancer colorectal si cu sarcom de tesuturi moi (cancere rare, care apar in general la nivelul membrelor si al toracelui).

"Infometarea celulelor canceroase"

Administrarea unei doze slabe de chimioterapie, care nu ar fi avut efect de una singura asupra cancerului colorectal, a declansat insa "o reducere considerabila a cresterii tumorii", au precizat autorii cercetarii.

Acelasi efect a fost observat combinand restrictia de metionina si radioterapia in cazul soarecilor suferind de sarcom de tesuturi moi.

"Infometam celulele canceroase privandu-le de anumite nutrimente", a explicat Jason Locasale pentru AFP.

"Acesta nu este desigur un remediu universal impotriva cancerului", insa el "demonstreaza ca exista anumite interactiune foarte interesante cu hrana pe care o mancam, felul in care alimentatia modifica metabolismul (...) si modul in care aceste modificari ale metabolismului celular ar putea avea un efect asupra cresterii tumorilor", a adaugat profesorul american.

Intr-o prima etapa ce viza extinderea cercetarilor pe pacienti umani, oamenii de stiinta au testat acest regim sarac in metionina pe sase persoane sanatoase, timp de trei saptamani.

Ei au ajuns la concluzia ca efectul provocat asupra metabolismului uman era similar cu acela care fusese observat la soareci, fapt ce consolideaza ipoteza potrivit careia un astfel de regim ar putea avea un efect pozitiv asupra anumitor tumori detectate la oameni.

"Inainte de a trage concluzii despre potentialul pe care il au restrictiile alimentare, ca abordare in tratarea cancerului, trebuie sa fie realizate studii pe pacienti umani", a avertizat Paul Pharoah, profesor de epidemiologie a cancerului in cadrul Universitatii Cambridge din Marea Britanie, care nu a participat la realizarea studiului.

Profesorul Locasale a subliniat totusi ca studiile clinice bazate pe nutritie intampina adeseori dificultati in gasirea finantarilor de care au nevoie, deoarece rezultatele lor sunt greu de transformat in profituri financiare.

Si alte studii sugereaza ca alimentatia poate sa joace un rol important in tratarea cancerului. Anul trecut, un articol publicat in presa de specialitate ajungea la concluzia ca o molecula anticancer era mai eficienta atunci cand era dublata de un regim sarac in glucide si bogat in proteine si grasimi.