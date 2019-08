Ministrul interimar de Interne Mihai Fifor mentioneaza ca in momentul in care Alexandra Macesanu a sunat la 112, operatorul era singur, avand alte trei apeluri in asteptare.



"Acolo a fost o problema a faptului ca nu erau pe un loc, a durat pana s-a facut legatura cu dispecerul de la politie, dispecerul de la politie era unul singur, asta era o alta problema, avea trei apeluri simultane, a raspuns Alexandrei, a stat de vorba, am vazut cu totii in ce maniera a stat de vorba, timp in care erau alte doua apeluri in asteptare, unul dintre ele cu violenta domestica, dar violenta domestica unde avea indicii ca se poate petrece o crima.

Daca erau cu totii pe un loc poate ca dispecerul de la Politie anunta in timp util interventia si nu aveam aceasta sincopa. Vreau sa fie pe un loc si STS si dispecerii de la celelalte servicii, pentru a castiga timp fizic. In acelasi loc. Asta inseamna integrarea dispecerizarii. Asta se va intampla in Bucuresti, am spus ca vom incepe in Bucuresti pana pe data de 8 august se va petrece acest lucru", a declarat Fifor, citat de adevarul.ro.