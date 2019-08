Seful DIICOT, Felix Banila, a declarat ca Dinca si-a dat consimtamantul sa fie supus detectorului de minciuni.

In prezent, Gheorghe Dinca se afla la Spitalul Penitenciar Jilava, el fiind supus, joi dimineata, unui control medical la INML, dupa ce s-a plans ca ar fi fost agresat de anchetatori in momentul in care acestia au intrat la ora 6 dimineata in locuinta lui.

Urmeaza ca acesta sa fie supus si unei expertize psihiatrice.

Deocamdata, cercetarile la locuinta lui Gheorghe Dinca din Caracal au fost suspendate, deoarece acesta trebuie sa fie prezent la fata locului, insotit de un avocat.