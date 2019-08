Paul Mieila relateaza ca s-a intalnit cu Paul Dinca in ziua in care a rapit-o pe Alexandru Macesanu.



Paul Mieila si Gheorghe Dinca au fost colegi de scoala, au copilarit si lucrat impreuna, iar dupa ce s-au casatorit au fost vecini de bloc, iar apoi de cartier.

Barbatul in varsta de 66 de ani povesteste ce s-a intalnit cu Gheorghe Dinca in ziua in care a luat-o pe Alexandra.

"Miercuri, pe 24 iulie, eu si sotia mea am mers la inmormantarea fratelui. Chiar daca ma deplasez greu, trebuia obligatoriu sa merg. Si retin foarte bine ora cand am ajuns in fata casei lui Dinca pentru ca sotia s-a uitat la ceas. Dorea sa vada cat am mers pe jos. De la casa mea pana la el nu e mult, dar eu am parcurs drumul intr-o ora. Mergeam, ma opream. Foarte foarte greu. De aceea, stiu foarte sigur ca la ora 10.30 am ajuns in dreptul casei lui Dinca.

"Nici nu m-a salutat. Era grabit, nu agitat"

La ora 10,30, exact cand noi am ajuns in fata casei lui Dinca, l-am vazut si pe el. A parcat masina peste drum, a coborat, a traversat, a deschis portile in graba si a intrat. A bagat urgent masina in curte, era grabit, nu agitat. A trecut pe langa mine si nici nu m-a salutat. La 10.30 a bagat-o pe Alexandra in casa. Acum stiu sigur. Nimeni de la politie n-a venit sa ma intrebe ceva. Ma duceam eu sa le zic, dar v-am zis, ma deplasez foarte, foarte greu", a spus Paul Mieila, potrivit adevarul.ro.