"Va rog sa cititi si, daca doriti sa si faceti ceva, va invit sa luati atitudine.

Numai asa putem schimba ceva!

In anul 2016, pe cand eram politist rutier, la Biroul Rutier Brasov au fost repartizati absolventi ai Scolilor de Agenti de Politie.

Dupa cum e procedura, un politist abia iesit de pe bancile scolii va avea timp de 6 luni un tutore profesional, un politist cu experienta pe langa care va sta pentru a invata cu ce se mananca aceasta meserie. Astfel, mi-a fost repartizat agentul de politie Andrada Voicu, o tanara din Pascani care isi luase viata in maini si se mutase in Brasov, oras mare in care era singura cuc, necunoscand pe nimeni. Am vrut sa-mi iau rolul in serios si sa fac din ea o politista de baza. I-am dat o serie de sfaturi pe care insa le-a ignorat, astfel ca firile noastre asemanatoare s-au ciocnit frontal si astfel colaborarea noastra a cam lasat de dorit.

Am apreciat insa la ea inteligenta, curajul si faptul ca isi dorea mult sa lucreze in strada, fugind de munca de birou, cea la care aspira multe dintre fetele politiste.

Dupa doi ani petrecuti la Brasov, Andrada a luat decizia de a se muta acasa, in Pascani.

Intr-o misiune de cautare a unei minore disparute, masina de politie in care se deplasa si Andrada, o Dacie Solenza, a fost implicata intr-un accident rutier grav, in urma careia a ajuns la spital cu multiple rani, fiind internata 2 saptamani si a avut nevoie de 130 de zile de ingrijiri medicale. Vestea accidentului a dus la decesul tatalui Andradei, aceasta afland acest lucru abia dupa ce a fost externata.

De curand, Andrada a avut o postare pe Facebook in care a expus neajunsurile acestei meserii, a vorbit despre lipsa autoturismelor si incapacitatea sefilor de a fi buni manageri.

In urma acelei postari, Inspectorul sef al IPJ Iasi, comisarul sef Gitlan Costel, a dispus cercetarea disciplinara a Andradei, pe motiv ca a adus atingere imaginii institutiei.

Nu stiu daca inspectorului sef i-a venit aceasta idee geniala in timp ce se plimba cu masina dumnealui de serviciu, nu o Dacie Solenza, ci un VW Touareg, dar stiu ca prin aceasta decizie, tocmai dumnealui a adus atingere imaginii institutiei, dovada stand comentariile oamenilor de la articolele ce prezentau stirea ca politista a ajuns sa fie cercetata pentru asa ceva.

Comisarul sef Gitlan Costel este cel care a dat in judecata Politia pentru a-i mari salariul, un salariu in jur de 2000 de euro, actiunea in instanta indreptandu-se chiar impotriva Inspectoratului pe care acesta il conduce, actiune care i-a si fost admisa de Tribunalul Iasi, acesta obligand IPJ Iasi sa-i plateasca sumele compensatorii. Genial, nu?

Cu toate ca, de cand se afla la conducerea IPJ Iasi, infactionalitatea din judet a cunoscut o crestere, acesta considera ca merita un salariu mai mare, si are timp sa emita dispozitii pentru cercetarea unei politiste care, dupa ce a trecut prin atatea suferinte, a scris despre lucrurile care o nemultumesc.

De asemenea, seful Politiei Pascani, domnul Bogdan Vasiliu, o sicaneaza pe Andrada constant, chiar azi spunandu-i sa isi traga maneca pentru ca i se vede tatuajul.

Cel mai probabil din incompetenta, domnul Vasiliu Bogdan nu stie ca nu exista niciun regulament care sa interzica politistilor sa aiba tatuaje. Va spun eu, domnule Vasiliu, un om poate fi imbecil si cu tatuaje, dar si fara. Puneti mana si cititi toate regulamentele si veti vedea ca nicaieri nu exista o astfel de prevedere. Apoi intrebati-va daca nu cumva aveti impresia ca va comportati ca un patron.

Mie nu imi plac tatuajele, dar tare mi-as dori, la suta mea de kilograme, sa fiu tatuat din cap pana in picioare si sa veniti sa-mi spuneti ceva legat de asta.

Acestea fiind spuse, voi formula o reclamatie impotriva domnului comisar sef Gitlan Costel, pe motiv ca, in contextul actual, in care imaginea Politiei Romane este la pamant din cauze cu adevarat grave, acesta isi ocupa timpul cu dispozitii aiuristice, contribuind astfel din plin la patarea imaginii acestei institutii pe care unii ca dumnealui o considera vreun SRL al carui patron este.

Miile de comentarii ale cetatenilor arata clar ca cel care a patat imaginea institutiei este chiar cel care dispus o astfel de cercetare.

Voi astepta cu nerabdare raspuns la petitie, iar celor care cred ca inspectorul sef este cel care a adus atingere imaginii Politiei (nici nu mai stiu care imagine) si vor sa faca ceva mai mult decat un comentariu, le las formularul de contact al IPJ Iasi.

"In contextul ultimelor intamplari, care au dus la distrugerea imaginii Politiei Romane, aflu cu stupoare ca domnul inspector sef al IPJ Iasi, domnul comisar sef Gitlan Costel, a dispus cercetarea prealabila a agentului Voicu Andrada din cadrul IPJ Iasi, pe motiv ca aceasta, prin faptul ca a postat un text pe o pagina de Facebook, in care isi spunea nemultumirile, indreptatite de altfel, a adus atingere imaginii Politiei Romane.

Citind asta in zeci de articole de presa, precum si comentariile cetatenilor, am constatat ca, revolta oamenilor este indreptata spre conducerea IPJ Iasi si nicidecum spre tanara politista.

Fiind cetatean roman, dar si politist, consider ca domnul Gitlan Costel a adus atingere imaginii Politiei Romane prin aceea ca a dispus cercetearea unei politiste din subordine pentru o banala postare pe Facebook, in loc sa se ocupe de lucruri cu adevarat serioase.

De asemenea, o astfel de cercetare presupune consum de resurse si plati salariale pentru o persoana care, in loc sa isi faca treaba pentru care cetatenii tarii cotizeaza la bugetul de stat, isi ocupa timpul cu astfel de lucruri.

In raspunsul dumneavostra, pe care il astept cu nerabdare in termenul legal, va rog sa imi comunicati in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, ce marca de autoturism foloseste inspectorul sef la serviciu si de ce ii este necesar un astfel de autoturism, in timp ce agenti de politie circula cu autoturimse marca Dacia Solenza.

In cazul in care nu sunteti competenti spre solutionarea acestei reclamatii, intrucat domnul Gitlan este sef de inspectorat, desi stiu ca a reusit performanta de a actiona in instanta propriul inspectorat pe care il conduce, va rog sa declinati competenta spre cei in masura de a o solutiona.

Doresc ca raspunsul sa-mi fie trimis pe adresa de e-mail mentionata in formular.

Cu stima!

Marian Godina", a scris, pe Facebook, Marian Godina.