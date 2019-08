In urma unei ploi torentiale, cartierele din Hunedoara s-au inundat, un tanar incercand sa atraga atentia autorilor cu privire la problemele din zona de canalizare.



"In urma ploii din data de 31 iulie 2019, asa arata o strada din centrul orasului Hunedoara! Am sesizat autoritatilor (in mod oficial) problema cu canalizarea din aceasta zona, de mai multe ori in ultimii ani, dar fara succes, problema inca persista. Asa ca de data aceasta am facut acest clip video prin care sper sa fie destul de evidenta gravitatea situatiei!

Iar daca acest clip va atrage suficient de multa atentie, am si eu speraranta ca poate autoritatile competente se vor implica mai mult si poate ca de data aceasta vor rezolva problema canalizarii odata pentru totdeauna!", a spus Bogdan Cristian, intr-un clip publicat pe pagina sa de Youtube.

Ulterior, o echipa a Apa Prod s-a deplasat cu un utilaj in zona, noteaza adevarul.ro.