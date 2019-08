Dr. Simona Carniciu, medic specialist in diabet, nutritie si boli metabolice vorbeste despre beneficiile postului in cazul in care este tinut corect si cum ne afecteaza daca nu ne alimentam adecvat in aceasta perioada. De mentionat, ca pe data de 31 iulie a inceput postul Adormirii Maicii Domnului.



"Postul are numeroase beneficii doar daca este tinut corect, iar daca nu chiar poate dauna sanatatii. Sa amintim intai cum poate dauna postul tinut incorect. Excesul de alimente hipercalorice, de produse cerealiere sau bogate in zaharuri rafinate. Cand ma refer la acestea, amintesc excesul de fasole, orez, paine alba, sucuri carbogazoase indulcite, dulciuri de post, alimente care imita produsele animale (pateuri de post etc). Excesul caloric asociat consumului crescut din aceste alimente, duce la obezitate, hipertensiune arteriala, risc de osteoporoza, grasimi in sange crescute (dislipidemie) etc. Diferenta intre vegetarieni si postitori este ca postitorii, prin intercalarea perioadelor de post cu cele de alimentatie omnivora, nu au risc de deficiente de Fier, Calciu, Zinc, Vitamina D si B12, amino acizi, precum vegetarienii. Un post corect inseamna un echilibru intre cereale sau pseudocereale integrale (grau intreg, ovaz, orz, hrisca, orez, mei, etc), legume (vinete, dovlecei, rosii, ardei, etc), leguminoase (fasole, mazare, linte, etc) si fructe. Evident, aproape jumatate dintre alimentele consumate zilnic este de preferat sa fie din legume, iar cealalta jumatate din leguminoase, cereale si fructe. Ideea postului este, pe langa cea religioasa, una medicala, de curatare a organismului, iar acesta nu isi indeplineste scopul complet decat in conditiile unui echilibru, cu alimente cat mai naturale, cu mai putini conservanti/aditivi, mai putin rafinate/procesate, cu un adaos cat mai mic de zahar rafinat. (...) Postul corect este demonstrat ca are efecte benefice asupra tensiunii arteriale, asupra grasimilor din sange, cancerului, diabetului si obezitatii, dar si asupra multor alte afectiuni", a spus medicul, potrivit basilica.ro.

