Raportul MAI in cazul interventiei pentru cautarea Alexandrei Macesanu, obtinut in exclusivitate de Digi24, arata ca Jandarmeria a refuzat initial sa trimita luptatori de la Brigada Mobila pentru a sprijini ancheta, scrie News.ro

Ofiterul care coordona actiunea din noaptea perchezitiei de la casa lui Gheorghe Dinca a cerut comandandului Brigazii Mobile de Jandarmi Craiova 20 de jandarmi in sprijin. Comandantul a refuzat, motivand ca are oamenii ocupati cu alte misiuni.

Politistul avea de acoperit cu forte trei adrese in care se intra simultan pentru perchezitii, la ora 6:00. A obtinut sprijin in cele din urma de la jandarmi, dar au fost trimisi numai 10 jandarmi, de la Inspectoratul din Slatina, relateaza Digi 24.

"De asemenea, politistul a dispus sefului SAS sa-i puna la dispozitie 2 grupe a cate 7 oameni pentru perchezitiile ce urmau a fi efectuate. Totodata, a luat legatura telefonic cu adjunctul sefului Gruparii Mobile Jandarmi Craiova, colonelul B, solicitandu-i sa fie sprijinit cu 20 de jandarmi, insa acesta a refuzat, spunand ca are oamenii in dispozitiv. Ulterior, comandantul IJJ Olt, domnul colonel D. a pus la dispozitie 10 jandarmi in sprijin pentru efectuarea perchezitiilor domiciliare, acestia prezentandu-se la ora 5:30 la sediul Politiei Municipiului Caracal" - scrie in raportul Politiei referitor la discutia care a avut loc in jurul orei 1:00 noaptea intre adjunctul sefului IPJ Olt Alexe Nicolae si adjunctul sefului Gruparii Mobile de Jandarmi Craiova, colonelul Botan.

Intr-o interventie la Digi24, Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, a precizat ca este vorba despre o „neintelegere” si ca acel „refuz” al comandantului de la Craiova este de fapt o solicitare a acestuia de a se adresa unitatii competente, adica Inspectoratului de Jandarmi Judetean Olt, care are un detasament de ordine publica chiar la Caracal. El a mai spus ca institutia in numele careia vorbeste nu are deschisa o ancheta interna ca urmare a raportului MAI, pentru ca in acest caz a fost vorba doar de o chestiune de competenta teritoriala.

„Acel refuz pe care il mentionati dumneavoastra este, de fapt, o solicitare a comandantului gruparii de a se adresa unitatii competente, respectiv Inspectoratului de Jandarmi Judetean Olt, care are un detasament de ordine publica chiar in zona respectiva, in orasul Caracal. Nu este vorba despre un refuz. Este vorba doar de o redirectionare a solicitarii catre cei competenti sa actioneze acolo. Jandarmii au participat la acea activitate din acea dimineata, cu mentiunea ca au fost efective de la Inspectoratul de Jandarmi Olt, care are un detasament chiar acolo in zona”, a explicat Georgian Enache.