Fostul comisar Traian Berbeceanu reactioneaza dupa dispozitia ministrului interimar de la Interne, potrivit careia toate efectivele politienesti, cu exceptia DIPI, ar trebui sa poarte uniforma in timpul serviciului pentru a spori increderea populatiei si a descuraja potentialii infractori, informeaza hunedoaralibera.ro

"Pfff, ce bine ca a inceput reformarea Politiei, chiar de azi!

Din dispozitia ministrului interimar toate efectivele politienesti, cu exceptia DIPI, vor desfasura activitatile de serviciu in uniforma. Bine, in dispozitie macar se precizeaza clar ca uniforma trebuie sa fie adecvata anotimpului si astfel nu riscam sa-i vedem de maine pe baieti, prin Vama Veche, cu caciuli de blana, bocanci tactici si manusi.

Si, da, astept cu interes sa-i vad pe colegii de la Operatiuni Speciale camuflati in uniforme in timpul unei actiuni de filaj. Si pe baietii de la Antidrog purtand mandri insemnele sigurantei si increderii in timpul unei livrari supravegheate de droage.

Bravo, bosulica! Orice reforma adevarata incepe cu putina caprarie!

Dupa acest ordin stupid care a generat reactii negative, justificate, IGP-ul a transmis in teritoriu "precizari suplimentare" prin care efectivele erau anuntate ca se asteapta alte "precizari suplimentare" de la minister. Daca nici acum nu-i clar...", a scris Berbeceanu pe Facebook.