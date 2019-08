Gheorghe Daniel Rece, preotul din judetul Constanta arestat preventiv pentru pornografie infantila, a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT pentru ca a incercat sa corupa sexual o alta fetita, in varsta de 10 ani.



Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii au dispus extinderea urmaririi penale si a actiunii penale sub aspectul savarsirii infractiunilor de pornografie infantila in forma tentativei, corupere sexuala a minorilor si racolarea minorilor in scopuri sexuale fata de Gheorghe Daniel Rece.

Procurorii sustin ca, in perioada 25 iunie - 15 iulie, prin intermediul unei retele de socializare, preotul a incercat sa determine o a doua minora, in varsta de 10 ani, sa produca material pornografic, constand in crearea, cu ajutorul telefonului mobil, a unor imagini in care fetita apare ca avand un comportament sexual explicit, precum si sa ii transmita si sa-i puna la dispozitie respectivul material pornografic, scrie Agerpres.

De asemenea, s-a retinut ca, la data de 14 iulie, prin intermediul aceleiasi retele de socializare, preotul a pus la dispozitia fetei imagini cu caracter sexual explicit, cunoscand faptul ca aceasta are varsta de 10 ani.

In cursul aceleiasi zile, dupa ce a aflat ca fetita are varsta de 10 ani, Gheorghe Daniel Rece a reiterat fata de aceasta propunerea de a se deplasa in zona Mangalia pentru a intretine relatii sexuale cu el.

Pe 17 iulie, Gheorghe Daniel Rece, preot la o biserica din satul Coroana, comuna Albesti, judetul Constanta, a fost arestat preventiv.

El a fost acuzat ca a determinat o minora, in varsta de 13 ani, sa produca material pornografic, constand in crearea, cu ajutorul telefonului mobil, a unor imagini si inregistrari video in care aceasta apare ca avand un comportament sexual explicit, precum si sa ii transmita si sa ii puna la dispozitie respectivul material pornografic.

De asemenea, in cursul lunii iunie, preotul ar fi distribuit, prin intermediul retelelor de socializare, catre o colega de clasa a minorei, fotografiile in care aceasta aparea in ipostaze cu caracter sexual explicit.