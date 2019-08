Între 1 - 4 august, Clujul devine gazda Untold, cel mai mare festival de muzică electronică din România. Găsești, în continuare, câteva recomandări de gadgeturi și accesorii pe care să le iei cu tine la Untold.





La festivalurile muzicale este destulă distracție, dar avem câteva sugestii de gadgeturi și accesorii pe care să le iei cu tine la Untold, ca să te bucuri de toată nebunia de acolo.

Gadgeturi pentru festivalul Untold

Dacă ești unul dintre festivalierii care vor merge cu trenul la Untold, ar putea să-ți fie de folos acest eBook Kindle Paperwhite, ca să-ți țină de urât pe drumul până la Cluj. În plus, chiar și pentru cei mai înflăcărați festivalieri pot fi obositoare 4 zile, așa că această carte electronică poate fi momentul de respiro. Are un contrast mare al ecranului tactil cu lumina încorporată, se conectează cu ușurință la rețelele Wi-Fi de oriunde. Are o autonomie de 8 săptămâni și o capacitate de stocare de 4GB. Găsești ebook-ul aici.

Dacă vrei să surprinzi atmosfera de la festival mai mult decât ți-ar permite camera foto sau telefonul, ia cu tine o dronă, mai ales că nu are nevoie de mult spațiu pentru depozitare în bagajul de festival la Untold. Drona JJRC H36 RC este micuță, stabilizată de un giroscop pe 6 axe. Raza de acțiune a telecomenzii este de 20-30m, cu un timp de zbor este de 5 minute și timp de încărcare de aproximativ 30 minute. Drona are led-uri, fiind ușor de văzut noaptea sau în spații cu luminozitate scăzută. Poate fi cumpărată de aici.

Accesorii de luat la festivalul Untold

Pe de altă parte, dacă ați decis cu prietenii să mergeți la Untold cu mașina, ar putea să vă fie de folos un suport auto magnetic universal pentru telefon. Cel recomandat de noi poate fi utilizat pentru GPS-ul de pe telefon, în poziție orizontală sau verticală. Caracteristica magnetică este sigură pentru telefoane și nu va cauza nicio daună acestora. Găsești suportul pentru telefon aici.

În același timp, ai putea opta și pentru un un sistem de navigație pentru mașină. Mio MiVue Drive vine în set cu o cameră video auto premium Full HD. Sistemul de navigație are un procesor 800MHz, 128MB RAM și 4GB Flash, cu actualizări pe viață a hărților și hartă completă pentru Europa. Cumpără setul de aici.

Când mergi la un festival, mai ales unul atât de mare precum e Untold, nu ai vrea să rămâi fără baterie când ți-e lumea mai dragă ori ai cea mai mare nevoie. Un acumulator extern ASUS ZenPower te poate ajuta să ții dispozitivele încărcate, având o putere de 10050 mAh. Este compatibil cu toate modelele de telefoane. În plus, nu își pierde energia nici după câteva zile de la încărcare. Îl găsești aici.