Pana la ora 23:00, "in zonele de deal si de munte, in cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Munteniei si local in Oltenia vor fi perioade cu manifestari de instabilitate atmosferica: averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.

Astfel de fenomene se vor semnala temporar si in restul teritoriului, insa pe arii mai restranse", arata meteorologii.

Judetele vizate sunt Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Mures, Brasov, Covasna, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad, Timis, Caras Severin, Hunedoara, Prahova, Dambovita, Arges, Buzau, Valcea, Mehedinti, Gorj, Suceava, Neamt, Bacau si Vrancea.