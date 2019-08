Presedintele Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS), Dacian Ciolos a declarat miercuri, la Oradea, ca, pe termen scurt, ar fi nevoie urgenta de un curs de reciclare, formare, de updatare a competentelor tuturor celor cu atributii sa raspunda la telefonul de urgenta, precum si protocoale clare intre institutii si folosirea tehnologiilor moderne de localizare.



"Ca masuri pe termen scurt. Tin minte, pe la sfarsitul anului 2017, a fost un caz in Franta, cand, la fel, acest serviciu de interventie rapida a avut disfunctionalitati pe partea medicala si din aceasta cauza a decedat o persoana. Decizia pe care au luat-o autoritatile de acolo a fost ca imediat sa organizeze un training, un curs de formare a tuturor agentilor care trebuiau sa intervina dupa un anumit protocol si nu au facut-o in situatia respectiva si au facut o reciclare si o updatare a formarii profesionale a tuturor acestor agenti pentru a se asigura autoritatile ca toti invata din greseala pe care au facut-o unii in cazul respectiv. Acesta ar fi minimum necesar", a declarat, in conferinta de presa, Dacian Ciolos.

Acesta a criticat interventia autoritatilor in cazul de la Caracal ca fiind caracterizata de "lipsa de profesionalism si de ineficienta a a institutiilor statului, lipsa de coordonare intre diferitele institutii ale statului, probleme legislative si probleme de introducere a tehnologiilor noi in functionarea institutiilor statului, lipsa de profesionalism a celor care au actionat".

"Fiindca nu-i posibil intr-un an in care o companie privata de telefonie sa poata sa identifice un detinator de telefon oriunde ar fi el - si sunt o gramada de aplicatii care fac lucrul acesta - nu e posibil ca o institutie a statului sa nu fie in masura sa faca acest lucru. Este important ce atributii dam institutiilor sa foloseasca aceasta tehnologie pentru ca in astfel de cazuri extreme sa poata identifica foarte rapid persoana de la celalalt capat al convorbirii, dar si oameni competenti care sa stie nu doar sa foloseasca tehnologia respectiva, dar sa stie sa vorbeasca cu oamenii si sa inteleaga ca vorbesc cu un cetatean datorita caruia au salariul si locul de munca pe care il au. Foarte multi, din pacate, care lucreaza in serviciul public au uitat asta deoarece multi au ajuns in aceste pozitii nu pentru a servi cetateanul ci pentru a servi politicienii care i-au sustinut sau i-au numit acolo. Si acesta e rezultatul la care ajungem atunci cand formalizam politizarea institutiilor statului", a spus Ciolos.

O reforma a statului, a subliniat el unul dintre obiectivele PLUS, ar presupune in primul rand profesionalizarea si depolitizarea administratiei publice, legislatie mai clara din acest punct de vedere, pentru a putea lucra cu noile tehnologii in interesul cetateanului, protejand identitatea persoanei, dar folosind tehnologiile moderne si protocoale de colaborare foarte clare intre diferite institutii, scrie Agerpres.

"Dincolo de clarificari legislative, ale raportului intre institutiile statului, sa ne asiguram ca cei care au aceasta responsabilitate de a raspunde la apelul la 112 sunt bine pregatiti. Din stenograma acestei convorbiri reiese foarte clar ca a fost lipsa de profesionalism si de abilitati psihologice si de comunicare Demisiile sunt minimum de bun-simt, dar nu sunt suficiente. In locul celor care au plecat ar trebui sa vina oameni cu un plan foarte clar de actiuni pe termen scurt, pentru ca cei care au demisionat de asta demisionat: au recunoscut ca nu au fost capabili sa gestioneze lucrurile corect. Sa vedem planul lor pe termen scurt, pana la o schimbare mai profunda pe care noi o asteptam", a conchis Dacian Ciolos.