"Vasilica si-a gasit consultanti. Disperati.

Deci a vorbit 'mama natiei', 'luptatoarea contra crimei'. A citit prosteste 10 puncte scrise de altii. Niste consultanti disperati care incearca sa o salveze.

Mai inteligentilor. Ce sa mai salvati?

- nu PSD a dat recursul compensatoriu si a eliberat vreo 20’000 de criminali pe strazi (inclusiv proxeneti si pedofili)?

- nu PSD a schimbat codul penal ca sa favorizeze infractorii? Nu vroiati voi ca violatorii sa fie de fata cand victima este audiata de Politie? Nu vroiati voi ca probele video sa nu mai conteze in ancheta?

- nu PSD a adus interlopi langa seful vostru Dragnea, sa il pazeasca?

- nu PSD are il capo di tutti cappi in puscarie?

Ce sa mai salvati? Cum?

Si ce fel de masuri sunt astea? Adica lasati legile asa - sa iasa criminalul de la Caracal pe repede inainte din puscarie nu? Rugati frumos IPJ-urile sa se auto-analizeze? Prostilor.

Dancila - da-ti demisia. Cu tot guvernul. Ca vine 10 August. Asta sa inteleaga consultantii lui peste. Atat", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.