Luiza Melencu si Alexandra Macesanu au aparut pe site-ul Politiei Romane la sectiunea persoanelor urmarite general.



"La data de 24.07.2019, MACESANU ALEXANDRA-MIHAELA in varsta de 15 ani, a plecat voluntar de la locuinta sa si nu a mai revenit. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca minora a plecat in ziua de 24.07.2019, orele 10:00, catre mun Caracal, jud.Olt", se arata in informatiile postate pe site.

In cazul Luizei Melencu la motiv este trecut: "In ziua de 14.04.2019 a plecat voluntar de la domiciliu in mun. Caracal, jud. Olt, in vederea rezolvarii unor probleme personale si nu a mai revenit pana in prezent.

Detalii: Persoana in cauza nu sufera de afectiuni psihice, are asupra sa actele personale de identitate si telefon mobil care este inchis.

Observatii: este eleva in clasa a XII-a la Liceul Tehnic Costin D. Nenitescu din Craiova".

"Credeati ca politia e dispretuitoare? Nu ati vazut totul. E incapabila sa distinga intre persoane urmarite in baza unor mandate de executare a unor sentinte de condamnare definitive sau a savarsirii de infractiuni, si persoane disparute. Alexandra Macesanu apare pe prima pagina la persoane urmarite. Si Luiza Melencu e in baza de date a persoanelor urmarite.

Ni se explica si de ce sunt ‘urmarite’. Pentru ca au plecat voluntar de acasa si nu au mai revenit.

Eu ma intreb daca mai este cineva zdravan la comanda ministerului. Ma indoiesc", a scris Raluca Pruna pe Facebook.