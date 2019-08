Premierul Viorica Dancila sustine ca a fost zdruncinata de tragedia din Craacal, insa are la dispozitie toate parghiile necesare pentru indreptarea lucrurilor.



"Pe mine, ca femeie si ca mama, ceea ce s-a intamplat la Caracal m-a zdruncinat, dar sunt acea femeie si mama care are la dispozitie parghiile necesare pentru indreptarea lucrurilor", a declarat sefa Executivului.

In egala masura, prim-ministrul precizeaza ca lupta anticoruptie sa continue, insa canalizata din zona de spectacol catre cea de preventie.

"Nu putem accepta acest lucru. Lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue dar trebuie sa o canalizam din zona de spectacol si de alocare exclusiva de resurse si atentie catre zona de preventie, catre instituirea unor mecanisme care sa controleze si sa previna acest fenomen, iar primul lucru pe care trebuie sa il protejam este viata. Solicit clasei politice si tuturor factorilor responsabili in acest demers sa se implice. Acest razboi impotriva criminalitatii presupune ca alaturi de prim-ministru sa vina toti cei care vor ca siguranta sa devina o prioritate. Nu mai e vorba despre a fi oameni politici ci despre a fi oameni. Chem alaturi de noi si ONG-urile care activeaza in domeniul combaterii violentei domestice, a traficului de persoane, a abuzurilor, in domeniul protectiei minorilor, le invit la Guvern pentru ca impreuna cu specialistii din ministere sa gasim solutiile corecte, sa reparam ceea ce este atat de profund gresit", a mai spus ea, citata de epochtimes-romania.com.