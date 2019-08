In contextul tragediei din Caracal, premierul Viorica Dancila, sustine ca revolta oamenilor din aceste zile este justificata, insa romanii nu trebuie sa se teama, caci "declara razboi impotriva criminalitatii".



"Revolta oamenilor din aceste zile este justificata, insa romanii nu trebuie sa se teama. Tara noastra nu apartine criminalilor, violatorilor, pedofililor sau traficantilor de persoane. Sunt femeie, sunt mama, am crescut un copil, stiu ce inseamna grija. Stiu cata nevoie avem sa ne stim copiii si familia in siguranta. De aceea ma voi implica personal in aceasta reforma.

Voi urmari si voi coordona toate eforturile de eradicare a acestor fenomene. Fara mila, fara menajamente, fara compromisuri si fara amanari declar razboi impotriva criminalitatii! Aceste probleme nu sunt de ieri sau de azi, treneaza de ani de zile si nu putem vorbi de nevinovati. Vinovati sunt toti cei care au putut sa faca ceva si nu au facut", a spus Dancila, citata de epochtimes-romania.com.