Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii condamna "folosirea dramei de la Caracal in scop politic".



"Consecventa principiilor si valorilor unei justitii care trebuie sa functioneze efectiv in folosul societatii, si nu este doar declarata ca atare, Sectia pentru judecatori condamna folosirea dramei de la Caracal in scop politic, asa cum s-a intamplat in ultimele zile.

Sectia pentru judecatori dezaproba mistificarea prin inducerea, in mod repetat, in discursul politic, a temei 'modificarii legilor justitiei' in lantul cauzal al efectelor tragicului eveniment.

In contextul in care codurile penale sunt nemodificate si contin toate dispozitiile necesare luarii masurilor pentru a proteja viata si integritatea persoanei, aceasta tema este vehiculata cu un dublu scop, unul evident politic, iar altul pentru dezvinovatirea celor responsabili.

Independenta justitiei este o valoare fundamentala, aflata in stransa corelatie cu responsabilitatea institutionala, dar mai ales individuala.

Este momentul sa afirmam deschis ca dorim aflarea cat mai grabnica a adevarului si identificarea raspunderilor atat la nivelul functiilor de executie ale magistratilor, cat si al celor de conducere din varful institutiilor cu competente in domeniul justitiei.

Asumarea disfunctiilor grave, relevate odata cu drama de la Caracal, este indispensabila restartarii sistemului judiciar de care societatea romaneasca are atata nevoie", se arata intr-un comunicat.