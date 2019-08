Senatorul USR Vlad Alexandrescu acuza ca primarul general, Gabriela Firea, ar vrea "sa distruga" Parcul Cismigiu prin reabilitarea peisagistica.



"Firea incearca iar sa distruga Parcul Cismigiu!

Sub denumirea de «restaurare», Primaria Bucurestiului vrea sa taie zeci de arbori seculari, plantati inca dinainte de cel de-al Doilea Razboi Mondial. Iar, pe locul lor, sa construiasca tot felul de gherete pe care sa le ofere apropiatilor partidului sa-si deschida afaceri in mijlocul parcului.

Mutileaza un parc monument istoric de importanta internationala de clasa A. 150 de ani am reusit sa conservam parcul, realizat in sec. XIX de arhitectul peisagist Karl Fr. Wilhelm Meyer, unul dintre cei mai buni peisagisti care a lucrat in Romania. Nu s-au atins de el nici comunistii, nici rechinii imobiliari de dupa '89, desi au vrut. Am reusit sa il conservam destul de bine pana a venit aceasta doamna pe care altii o numesc "toapa inculta" si care vrea sa transforme parcul intr-un bazar kitschos.

Proiectul a trecut astazi prin vot in Consiliul General, unde toti consilierii generali USR au votat impotriva. O sa facem tot ce putem pentru a opri acest lucru si sa salvam Parcul Cismigiu.

Mai jos, in imagine, vedeti planul de transformare a parcului intr-un mic balci pe gustul celor ca "duamna" Firea.

In ilustratie, planul de amenajare a Gradinii Cismigiu cu 16 spatii comerciale (cu cerculete rosii)", a scris Vlad Alexandrescu pe Facebook.