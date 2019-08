Nutritionistul Mihaela Bilic vorbeste despre zahar si tine sa atentioneze ca "nu carbohidratii prezenti in mod natural in alimente sunt periculosi pentru sanatate si silueta, ci zaharul rafinat adaugat suplimentar intr-un produs".



"Cand 'sugar' nu inseamna de fapt zahar

Daca e un lucru pentru care ne putem considera norocosi ca nu traim in America, acela este limba romana Halal noroc, ar spune unii insa pentru tot ce este legat de mancare, de la ingrediente la informatii, Europa chiar se poate considera privilegiata.

Am sa ma refer in special la termenul 'sugar', care tradus ar trebui sa insemne 'zahar'. Ei bine, notiunea de 'zahar' in Romania este mult diferita de cea de peste ocean. La noi cand spunem 'zahar' avem in ochi imaginea unei lingurite de zahar tos, adica acele cristale albe si mici pe care le spargem intre dinti (si care ingrasa si fac carii) Cand ne referim la zahar vorbim de un produs separat, de sine statator, pe care il adaugi ca ingredient in diferite preparate, de la tocanite si muraturi pana la dulciuri si produse de patiserie. Ca si sarea, zaharul are rol de conservant, dar si rolul de a potenta aromele si a reduce aciditatea. Asta pe langa rolul lui principal- acela de agent de indulcire

Ce inteleg americanii prin 'sugar'? Aici sa vedeti confuzie de belea: limba engleza numeste 'zahar' toti carbohidratii din alimente, mai putin amidonul care poarta titlul de 'starch'. Nu conteaza ca e vorba de zaharul rafinat, de lactoza din lapte sau de fructoza din fructe, pentru ei toate sunt 'zahar'.

Confuzia e grava si duce la concluzii absurde si la perceptii gresite: laptele si produsele lactate, fructele si legumele sunt toate alimente cu zahar!?!! Nu doar ca se pun laolalta, in aceeasi oala, produsele care contin zaharURI in mod natural (adica carbohidrati simpli), dar ajungi sa crezi ca nu e nicio diferenta intre un iaurt natur si unul cu fructe. Adica ambele au zahar!?!

Ridicol si total gresit, nu stiu daca astfel de confuzie apare din cauza 'saraciei' limbii engleze, care inglobeaza in acelasi termen tot dulcele din natura, sau se face voit o astfel de dezinformare la nivelul consumatorilor, care ajung in final sa se fereasca tocmai de alimentele cele mai sanatoase: lactate, fructe si legume

Nu stau acum sa va povestesc despre diferenta dintre fructoza, lactoza si zaharoza, concluzia cu care vreau sa ramaneti e una simpla: nu carbohidratii prezenti in mod natural in alimente sunt periculosi pentru sanatate si silueta, ci zaharul rafinat adaugat suplimentar intr-un produs! Asa ca alegeti sa màncati cat mai simplu, cat mai putin prelucrat, transformat, industrializat. Natura nu greseste niciodata. Nici chiar sfecla de zahar nu e dusmanul din umbra sau 'moartea alba', cu conditia sa o mancam ca atare, nerafinata".