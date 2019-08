Politistul Flavian Savescu vorbeste, intr-o postare pe Facebook, despre cazul din Caracal si problemele din sistem.



"Puterea unui copil…

Sunt tata de fata si…politist! Simteam odata ca pot face ceva care sa conteze, diferit, iesit din tipare, corect, ca pot face ce trebuie! Am inteles cat ma inselam!

E prima data cand imi raportez meseria la copilul meu! La ce ar trebui sa il invat acum! Cum sa ii spun ca nu trebuie sa aiba incredere in meseria in care am crezut de cand ma stiu?! Cum sa il invat ce este responsabilitatea cand eu lucrez intr-un sistem care ii demotiveaza pana si pe cei mai motivati colegi ai mei?!

Politist: Ce ar trebui sa caracterizeze meseria asta? Responsabilitatea

Ce caracterizeaza meseria asta? Sau ce ar trebui? Un singur lucru: responsabilitatea! Responsabilitatea ca dincolo de consecinte, faci un lucru in primul rand drept si apoi legal! Dar cum credeti dvs.ca poate actiona un politist cand are in fata spectrul consecintelor, indiferent care ar fi ele?! Si aici intervine asumarea responsabilitatii!

Nu vreau sa judec, dar sunt politist si stiu cum gandesc si simt politistii pentru ca sistemul tinde sa te transforme intr-o unealta fara creier, una ce poate si trebuie sa fie usor de condus sau manipulat, una care sa se teama de consecintele lipsei de obedienta!!!

Scopul randurilor mele este constientizarea faptului ca decizia pe care trebuie sa o ia un politist in orice moment, tine doar de asumarea responsabilitatii! Iar asumarea responsabilitatii tine de amintirea juramantului depus in fata cetateanului, in fata copilei care a murit! Am in fata ochilor spectrul unui suflet ce a avut incredere dincolo de orice in normalitatea care ar trebui sa existe in lumea in care traim! Ea si-a indreptat increderea in politie, in MINE, ca reprezentant al ei si EU am dezamagit-o! Sunt la fel de vinovat ca oricare dintre colegii mei care nu au putut-o salva! De ce? Pentru ca vad zilnic mizeria de sub covoare! Pentru ca atunci cand mi se spune ca nu voi putea sa schimb sistemul, ar trebui sa continui sa cred in mine! Am invatat ca meseria asta nu are nevoie de idealisti!

Politist: Toti suntem responsabili

Poate cineva sa isi inchipuie ce s-a intamplat intre primul telefon la 112 si clipa cand i s-a scurs ultima suflare?! Ma indoiesc! Acum, pe langa acest sentiment, toti cei ce aveti copii, alaturati groazei gandul la copilul vostru…si scoateti capul din nisip! Toti suntem responsabili! Nu suntem oi sa nu putem rationa ca nimeni nu ne poate spune sa nu intervenim atunci cand TREBUIE! Iar daca nu intervenim cand sufletul ne urla asa cum a urlat acel copil, este pentru ca sistemul ne-a redus la tacere!!!

Mi s-a repetat de atatea ori cu o ridicare din umeri ca ASA E SISTEMUL! Ca o scuza de catre exact cei ce il fac, pentru ca sistemul este facut de oameni asa cum o unealta este creata de cineva…cu un scop! Scopul SISTEMULUI este obedienta, reducerea asumarii responsabilitatii si incapacitatea de a lua decizii, de a te opune nedreptatii!!! Azi, SISTEMUL a omorat un copil pentru ca acest copil a fost omorat de un psihopat cu mana SISTEMULUI! Pentru ca EU am fost incapabil sau nu am indraznit sa intervin de teama consecintelor! Pentru ca am uitat mandria de a fi politist si credinta in adevar dincolo de consecinte! Pentru ca am acceptat sa fiu redus la tacere atunci cand stiam ca am dreptate! SISTEMUL nu are nevoie de oameni care priviti din spate isi arata coloana prea dreapta! SISTEMUL are nevoie de proverbe cu capete plecate! SISTEMUL suntem NOI, cu toata acceptarea noastra! La fel de vinovati ca si cei ce il impun!

Azi a murit un COPIL! Este o diploma de absolvire pentru un SISTEM in care intri depunand un JURAMANT! Si juri ca vei apara tocmai copilul care azi a murit! UN ESEC! Poate cel mai dureros, dus in extreme de incapacitatea unei functionalitati evidente!

De cata responsabilitate credeti ca ar da dovada un politist cand i-ar cere tatalui sa sparga el usa cu piciorul la o perchezitie?! Si cata responsabilitate va asteptati sa aiba subalternii unui asemenea comandant intr-un SISTEM bolnav in care nu mai poti salva o viata?

Politist: Este singurul loc de munca in care i-as interzice fiicei mele sa lucreze!

Sunt comisar de politie! Lucrez inca intr-un serviciu operativ. Un serviciu care impune asumarea responsabilitatii si stiu ce vorbesc! Inmultiti sentimentul meu din aceste randuri cu o mie si nici atunci nu veti avea imaginea completa a putreziciunii! Este singurul loc de munca in care i-as interzice fiicei mele sa lucreze! Cred ca asta spune totul!

Sunt politist! Am capul plecat in fata realitatii ca azi un copil a fost ucis! EU am fost incapabil sa il salvez! Tipetele pe care mi le imaginez imi sfredelesc sufletul! Si a murit! Incet! Gandindu-se la mine!

Gandindu-se ca EU POT si TREBUIE sa ii salvez VIATA! ASTEPTAND!Oare in ce moment a realizat ca EU nu voi veni?! Oare in ce moment i-a murit speranta? Spectrul rece al mortii… Ultima bataie a inimii… Voi fi politist si maine! Dar EA nu va mai fi! EU, un politist, imi voi imbratisa in continuare fata dar un alt tata nu mai poate face asta! El nu a fost sunat de propria fiica pentru a o salva pentru ca acest suflet pierdut a crezut indeajuns in MINE! Iar EU am dezamagit-o!

Pe fiecare birou operativ exista o caramida! Cu care noi, politistii, ne batem in piept, raportand cate infractiuni am constatat, cate dosare am solutionat, etc., etc.! Piepturile noastre sunt tabacite, ale unora din cauza loviturilor de caramida iar ale altora de aprecieri. Fiecare acelasi birou sta asezat pe un covor sub care, zilnic, este ascunsa mizeria! Un covor rosu acum, de sangele fetei ucise!!!

De ce va mirati de SISTEMUL ce isi pune in functii de conducere aceeasi oameni ce au esuat la examenele de titularizare?! Doar asta este respectul datorat voua, dragi cetateni! De asta ne mor copii, de asta copiii rapiti sunt uitati dupa o luna! De asta acesti vajnici aparatori ai legii au acele cuvinte pline de respect la adresa parintilor acestor copii! Si ii pun sa plateasca perchezitiile ca pe mosia proprie! Pentru ca SISTEMUL i-a imputernicit sa se creada deasupra tuturor!

Acest SISTEM ce demotiveaza tot ce ar trebui sa aiba mai bun si sa pastreze, creeaza mici dumnezei ce uita, astfel, ca respectul este o cerinta de serviciu!

Cum sa fii pastrat responsabil cand esuezi la un examen la care concurezi singur si esti pus in aceeasi functie pentru care nu ai luat examenul? Ce respect mai ai fata de cetatean si fata de subalternii tai?! Juramantul tau devine o simpla vorba-n vant! Al tau si al celor ce te urca pe un jilt aurit!

Politist: Sunt ofiter de politie! Si nu mai sunt mandru de asta

Sunt ofiter pe politie, plecat de la gradul de agent. Am trecut treptat prin diferite activitati si am cunoscut oameni, colegi si comandanti. Am tot respectul pentru unii! In fata lor ma inclin! Am 23 de ani de munca operativa! Pot spune ca in directia in care merge, SISTEMUL isi pierde adevaratii profesionisti din slujba cetateanului! Dar SISTEMULUI nu ii pasa! Nu de ei are nevoie! Nu are nevoie de anticorpi pentru propria putreziciune! Are nevoie doar de executanti care sa nu ii chestioneze deciziile! Are nevoie de politisti fara responsabilitate! Ce pleaca capul! Acestia sunt actualii si viitorii lideri! Cu mana lor, Alexandra a fost ucisa! Sub coordonarea liderilor de nota 5!

Sunt ofiter de politie! Si nu mai sunt mandru de asta!!! Credinta si mandria mi-au murit odata cu moartea unui inger! Dar sunt mandru ca sunt tata si sunt dator sa imi feresc copilul intr-o tara in care pana si ingerii mor!", a scris el pe Facebook.