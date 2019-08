Politistii au pornit, miercuri la pranz, pe o noua pista in cazul crimelor de la Caracal, dupa ce au primit un mesaj in care se mentiona ca Alexandra Macesanu este in viata, in podul unei case, si ca risca sa moara de foame si de sete.





Mesajul a fost primit de o femeie din Caracal care a alertat Politia. "Faceti ceva, Alexandra traieste, este in podul unei case, legata, la trei case distanta de cea a lui Gheorghe Dinca, cu niste salcii pletoase in sptale casei si ea va muri de foame si de sete!“, este mesajul primit de Politie miercuri la pranz. Politistii au pornit pe aceasta noua pista, verificand mai multe case din vecinatatea lui Gheorghe Dinca, dar nu au gasit nimic.

