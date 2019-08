Primaria comunei Dobrosloveni va amenaja in fata scolii din localitate un parc dedicat Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, iar in incinta acestuia va fi ridicat un bust in marime naturala al adolescentei, a declarat, miercuri, edilul Gheorghe Tudorascu.



"Vom amenaja un parc in fata scolii din Dobrosloveni, in apropiere de DN 64, dedicat Alexandrei Macesanu. am luat legatura si cu arhitecti, pentru a ridica un bust al Alexandrei in marime naturala in acest parc. Nu pot spune acum din ce fonduri vom realiza parcul, bustul, dar sunt convins ca vom gasi solutii, fie ca vom face din fonduri locale, poate si donatii", a spus Tudorascu, potrivit Agerpres.

El a mentionat ca o cunostea pe Alexandra Macesanu pentru ca facea parte din ansamblul de dansuri al localitatii, alaturi de alti elevi.

"A fost si foarte curajoasa", a adaugat primarul.

Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut, miercuri, 24 iulie, dupa ce a plecat spre municipiul Caracal cu o masina "la ocazie".

In ziua de 25 iulie, minora a sunat de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla. Anchetatorii au inceput perchezitia domiciliara la locuinta lui Gheorghe Dinca, un barbat de 66 de ani, din Caracal, vineri dimineata, la circa 19 ore de la apelul fetei. Gheorghe Dinca a recunoscut in cadrul anchetei ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, dar si pe o alta adolescenta disparuta anul acesta, Luiza Melencu, din comuna doljeana Diosti.