"Romania asta a noastra, poate fi adusa pe linia de plutire, insa nu se vrea.

Exemplu: eu, un simplu agent de politie, daca muream anul trecut, era simplu. Imi facea mama pomenirea si ma duceam dracu' in mormant, cu toate gandurile si vorbele nerostite. Sistemul din care fac parte, al carui principiu este transparenta, secretizeaza absolut tot si iti pune pumnul in gura in momentul in care vrei sa vorbesti.

Citeste si: Poezie adresata sistemului politic, publicata de o politista din Pascani: "Hai, desteapta-te, romane/ Ca ne fura astia tara!"

Din pacate, din cauza faptului ca am scris niste adevaruri si am emis o opinie PE PAGINA MEA DE FACEBOOK, conducerea IPJ Iasi a hotarat sa ma cerceteze disciplinar. Ca merit! Ca sunt o nenorocita care a adus atingere imaginii institutiei. PENTRU CA AM SCRIS NISTE ADEVARURI. Alooooo, gara!

Aia care-s mana-n mana cu infractorii, nu aduc atingere imaginii institutiei? Militienii burtosi care s-au ajuns sefi de birouri si care au luat toata viata spagi de la oameni nu aduc atingere imaginii institutiei? Dar aia care se inrudesc intre ei si se pun in functii unii pe altii? Ca asa merge treaba: nasul cu finul, unchiul cu nepotul, tatal cu odrasla, etc, etc.

Concluzia: EU sunt cercetata pentru ca relatez niste adevaruri si pentru ca nu vreau sa ascund gunoiul sub pres. Pentru ca refuz sa ma transform intr-un papagal fara personalitate. Pentru ca refuz sa ling talpi si sa car cafele prin birouri, asa cum fac alti lingai. Pentru ca refuz sa fim bagati cu totii in aceeasi oala, fiindca nu, nu toti politistii sunt la fel. Ba mai mult decat atat, o multime de politisti sunt oameni faini, deschisi la minte, educati, curajosi, pregatiti dpdv profesional si cu mult bun-simt. Dar ce folos, daca legile sunt de partea infractorilor care ne conduc?

Iar eu stau acum si ma intreb: oare stramosii mei chiar au murit degeaba? Si oare chiar nu am dreptul sa am o opinie si sa ma exprim liber?

Si-mi raspund tot eu: ba am. Am dreptul la opinie si la libera exprimare.

Despre poezie, ce sa zic... Raportat la felul unora de a gandi, am dat-o de gard rau de tot (dar repet, asta este doar parerea lor, caci din punctul meu de vedere, o poezie, oricare ar fi ea, este "decat" o creatie artistica). Or sa ma cerceteze si pentru asta, probabil.

Chiar si asa, refuz sa inghit mizeriile unui sistem putred, pentru ca am fost la un pas de a muri si din punctul meu de vedere, nimic nu-i mai grav ca moartea. Iar capul nu-l plec in fata nimanui, pentru ca n-am motive sa o fac. Sunt un om liber, care are dreptul sa-si exercite dreptul la libera exprimare, cand si cum vrea.

Si da, de-aia m-am facut politista! Sa contribui la schimbarea lumii in bine, macar cu 0.000001 %.

De-aia am ales sa raman aici! Fiindca este si tara mea, bai.

De-aia am depus un juramant fata de tara mea. Fiindca nu vreau s-o nenoroceasca niste incompetenti carora le sta gandul doar la functii si scaune.

Din cauza asta, voi continua sa-mi caut dreptatea. Iar de va fi sa plec din acest sistem, macar voi pleca cu capul sus. Nu voi iesi pe usa din dos si cu sutul indesat in fund, ca altii.

Multumesc tuturor persoanelor care sunt alaturi de mine, multumesc pentru mesajele frumoase de incurajare pe care le primesc! Va iubesc cu toata inima!

Multumesc, Bogdan Banica pentru tot sprijinul pe care mi-l acorzi, multumesc SNPR DECUS si multumesc tuturor colegilor din tara care ma sustin! Pace si iubire!", a scris ea pe Facebook.