Teiul lui Eminescu, bojdeuca lui Creanga, gradina botanica, muzeele si bisericile sunt doar cateva dintre atractiile pe care ti le ofera Iasiul.



Capitala Moldovei este foarte curata, moderna si cosmopolita, facuta parca pentru a fermeca turistii. De ce nu ti-ai petrece urmatoarea vacanta alaturi de persoana iubita acolo? Iata ce ati putea face in cateva zile.

Ce sa vizitezi in Iasi

In Iasi poti ajunge relativ usor. Daca n-ai chef sa conduci, poti opta pentru o calatorie cu trenul sau cu avionul, iar in cateva ore sa fiti acolo. Cazarile, indiferent ce ai alege, sunt excelente si la preturi corecte. Orasul te va cuceri cu siguranta, pentru ca are o multime de obiective turistice, pline de istorie.

Cel mai interesant detaliu este ca Palatul Culturii gazduieste nu mai putin de patru muzee: Muzeul de Istorie al Moldovei, Muzeul Stiintei si Tehnicii, Muzeul Etnografic si Muzeul de Arta. Le puteti vizita intr-o singura zi, atat ca trebuie sa tineti cont ca nu sunt deschise lunea, iar programul este pana la ora 17:00. Alte obiective pe care le puteti bifa sunt Mitropolia Moldovei, unde sunt expuse moastele Sfintei Parascheva, Biserica Trei Ierarhi, care este inclusa in patrimoniul UNESCO, dar si Catedrala Catolica.

De ce te vei indragosti de Iasi

Orasul este foarte curat, iar oamenii foarte amabili si prietenosi. Poti face cam orice iti trece prin cap. Daca iti place shoppingul, ai la dispozitie un mall, dar si o multime de outleturi situate in centrul orasului. Daca vrei sa te pregatesti pentru seara romantica asa cum trebuie, ai la dispozitie si doua centre de epilare defintiva in Iasi, unde te poti rasfata si cu alte tratamente.

Nu poti rata o plimbare prin Copou, unde vei vedea Teiul lui Eminescu. De asemenea, Gradina Botanica din Iasi arata superb, iar Bojdeuca lui Creanga trebuie si ea bifata. Iasiul sta foarte bine si la capitolul restaurante. Puteti avea parte de o cina romantica la inaltime la Panoramic sau de un ospat moldovenesc la 2 Moldoveni. De asemenea, va puteti delecta cu o piesa de teatru in cel mai vechi teatru national din Romania, care poarta numele lui Vasile Alecsandri.

Asadar, Iasiul este un oras plin de romantism de care te vei indragosti cu siguranta. Daca ti-au placut recomandarile noastre, poate ca a venit momentul sa incepi sa pregatesti urmatoarea vacanta.