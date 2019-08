Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, a fost luat, miercuri dimineata, din arestul IPJ Dolj, fiind dus catre Spitalul Penitenciar Jilava, unde urmeaza sa fie expertizat medical, potrivit unor surse judiciare.



Anchetatorii au inceput, luni, sa reconstituie faptele comise de inculpat, iar primul loc in care l-au dus a fost in zona Corabia, pe malul Dunarii, unde acesta a indicat ca ar fi dus prima victima.

Alexandru Bogdan, avocatul din oficiu al inculpatului, a declarat, marti, ca reconstituirea de luni a tinut de organizarea anchetatorilor si a fost oprita nu pentru ca inculpatul nu a dorit sa dea indicii.

"Informatiile de genul 'inculpatul si-a batut joc de anchetatori', in sensul ca nu a indicat locul in care a dus cadavrul primei fete, sunt false. Anchetatorii erau deranjati de presa si voiau sa se fereasca, iar in momentele respective fugeau cativa km intr-o parte, in alta directie, o luau pe un drum izolat. Nu era la cererea inculpatului toata aceasta plimbare. Era o organizare a anchetatorilor. (...) El isi aducea aminte, dar si dansul a avut o problema de identificare cata vreme s-a mers pe un alt traseu decat cel pe care anchetatorii l-au urmat. Dansul a mers pe un drum prost, izolat, pe timp de noapte, iar anchetatorii au ajuns pe un drum mai bun pentru a ajunge la locul respectiv", a spus avocatul inculpatului.

Acesta a mai afirmat ca, luni, a luat legatura cu membrii familiei lui Gheorghe Dinca - o fata, fiul cel mare si sotia inculpatului - iar acestia sunt surprinsi de ceea ce s-a intamplat, pentru ca "a fost un tata exemplar".

"In continuare nu le vina sa creada ca s-a intamplat ceea ce s-a intamplat. Dansii transmit sincere regrete familiilor indoliate si nu au cuvinte sa-si exprime pentru durerea acestora, pentru ca si dansii sunt parinti (inculpatul are cinci nepoti) si stiu ce inseamna", a mai spus avocatul.

Conform procurorului sef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, pe 25 iulie, in jurul orei 12,00, la domiciliul sau din Caracal, Gheorghe Dinca ar fi ucis-o pe minora de 15 ani pe care anterior o rapise in scopul exploatarii sexuale, o sechestrase si o violase.

"In cauza, exista elementele constitutive ale infractiunii de trafic de minori, respectiv recrutarea, transportarea si adapostirea minorei prin constrangere, rapire si profitand de imposibilitatea acesteia de a se apara, data fiind starea vadita de vulnerabilitate. Inculpatul este o persoana cu o constitutie fizica masiva in fata caruia o minora de 15 ani nu a avut nicio sansa sa se apere, totul in scopul exploatarii sale sexuale", a spus procurorul Giorgiana Hosu.

In cadrul anchetei, inculpatul Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, de 15 ani, pe data de 25 iulie, in jurul orei 12,00, atunci cand a surprins-o cu telefonul in mana si ulterior i-a incinerat corpul, iar cu privire la cea de-a doua fata, Luiza Melencu, de 18 ani, exista indicii ca a savarsit acelasi gen de infractiuni, scrie Agerpres.

"In cadrul audierilor, inculpatul a recunoscut ca a ucis victima pe 25 iulie, in jurul orei 12,00, la domiciliul sau si ulterior i-a incinerat corpul. Inculpatul a declarat ca a agresat-o, suprimandu-i viata atunci cand a surprins-o cu telefonul in mana", a afirmat procurorul Hosu.

Potrivit acesteia, Institutul National de Criminalistica al Politiei Romane a transmis raportul privind expertiza genetica judiciara partiala din care reiese ca la locul faptei au fost identificate atat profilul genetic al victimei, cat si al inculpatului.

"In cenusa aflata intr-un butoi metalic, prin cernere, au fost identificate mai multe fragmente de oase calcinate si dinti de natura umana. Alaturi de aceste fragmente au fost gasite trei inele, un lantisor, alte doua fragmente de lantisoare, o bucata metalica de forma dreptunghiulara, precum si o bucata similara unei monturi de inel ce prezentau urme de ardere. In autoturismul inculpatului a fost gasit, de asemenea, un cercel. Aceste bijuterii au fost recunoscute de mama minorei ca apartinand fiicei sale", a afirmat, duminica seara, procurorul DIICOT Craiova.

Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut, miercuri, 24 iulie, dupa ce a plecat spre municipiul Caracal cu o masina "la ocazie".

Minora a sunat de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla. Anchetatorii au inceput perchezitia domiciliara la locuinta barbatului de 66 de ani vineri dimineata, la circa 19 ore de la apelul fetei.

Luiza Mihaela Melencu, de 18 ani, din comuna doljeana Diosti, a disparut la mijlocul lunii aprilie dupa ce a spus familiei ca va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat.