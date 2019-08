Consiliul National pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) ii retrage titlul de doctor in Management fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog, dupa ce a decis ca si-a plagiat teza de doctorat.



Consiliul General al CNATDCU a validat rezolutia de retragere a titlului stiintific de doctor in Management detinut de Bodog. Decizia a fost luata in unanimitate, cu 37 de voturi "pentru" din totalul celor 37 de membri prezenti.

Decizia CNATDCU a fost data in ultima sedinta, care a avut loc in 18 iulie, scrie Hotnews.ro.

Dezvaluirea despre teza de doctorat a fostului ministru al Sanatatii, intitulata „Managementul si marketingul unitatilor sanitare”, a fost facuta de PressOne in urma cu un an si noua luni, in octombrie 2017. Emilia Sercan a scris atunci ca Bodog, ministru al Sanatatii in functie la acel moment, a plagiat 147 dintre cele 232 de pagini ale tezei sale de doctorat in Management, intitulata "Managementul si marketingul unitatilor sanitare" si sustinuta in 2008 la Universitatea de Vest din Timisoara (UVT). O prima decizie de plagiat a fost data pe aceasta lucrarea stiintifica cu exact un an inainte de verdictul CNATDCU, pe 18 iulie 2018, de catre Comisia de Etica a Universitatii de Vest (UVT) din Timisoara, acolo unde Bodog a obtinut titlul stiintific de doctor.