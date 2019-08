Mihai Fifor a declarat ca nimeni nu incearca sa ascunda nimic in cazul de la Caracal, precizand ca toti cei vinovati vor plati.



"E vorba de preventie aici, e necesar sa ne intoarcem la preventie, astfel de lucruri trebuie prevenite si abia dupa aceea intervenit. Eu o asigur pe doamna Saftoiu ca toti cei vinovati vor plati, ca nimeni nu incearca sa ascunda absolut nimic in aceasta speta si va asigur cu toata responsabilitatea in fata tuturor telespectatorilor ca cei care au gresit vor plati, indiferent cine sunt ei. Nu ne vom lasa. V-am spus in seara aceasta ca in ceea ce ma priveste, am declarat un razboi total acestor retele de criminalitate si acestor mafioti, nimeni nu scapa din cei care au gresit.

Pe de alta parte, trebuie sa va spun un lucru cat se poate de clar, mergem in fiecare inspectorat judetean, mergem si facem analize, pentru ca lucrurile acestea trebuie facute si trebuie vazut ce, unde si ce anume nu functioneaza si corectam cat se poate de repede", a afirmat Mihai Fifor, la Antena 3, citat de Mediafax.

Reactia lui Mihai Fifor vine dupa ce deputatul PNL Adrian Saftoiu a spus ca a ascultat inregistrarile la 112 cu Alexandra si nu mai crede nimic din ce i se serveste public.