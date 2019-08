Deputatul PSD Catalin Radulescu considera posibila ipoteza ca fetele disparute in ultima perioada, in cazul suspectului Gheorghe Dinca, nu ar fi fost omorate, ci traficate intr-o retea de proxenetism si crima organizata, protejata de judecatori, procurori, politisti si politicieni din sudul tarii.



"Zilele astea am vorbit cu magistrati, fosti procurori, experti in criminalistica, medici legisti si chiar in antitero, vis-a-vis de ceea ce s-a intamplat in Caracal, si lucrurile incep sa nu se lege:

1. Bijuteria gasita in masina monstrului, cartea de vizita (de care a spus Alexandra la telefon), eventuale obiecte vestimentare sau chiar telefon, demonstreaza numai ca Alexandra a fost luata de monstrul Dinca, dar nu conduc spre omorarea acesteia;

2. Eventuala incinerare a Alexandrei ar fi necesitat timp suficient, combustibil in cantitate foarte mare (benzina sau kerosen, nu motorina), un bazin mare in care sa bage corpul si ar fi determinat un fum si un miros foarte puternic usor de sesizat atat ziua, cat si noaptea; in acelasi timp, necesita temperaturi foarte mari de peste 1000 grade astfel ca sa ramana numai cenusa, in caz contrar ar fi trebuit sa fie gasite fragmente de os;

3. Negasirea urmelor de sange sau a cadavrului lipseste de obiect ipoteza asasinarii Alexandrei", a scris, marti seara, pe Facebook, deputatul PSD Catalin Radulescu.

De asemenea, el pune la indoiala implicarea DIICOT in cazul celor doua fete disparute in Olt.

"4.Ce cauta DIICOT in aceasta poveste? DIICOT-ul nu are atributii decat daca exista suspiciunea unui trafic de persoane, pentru ca in suspiciunea de omor, atributul il are parchetul de pe langa tribunal, iar in cazul unui omor deosebit de grav sau crime in serie, intervine parchetul general; deci ce treaba are DIICOT-ul? Ce vrea sa acopere dicotul sau pe cine? Ori dicotul nu si -a facut treaba de la disparitia Luizei si acum vrea sa acopere neglijenta in serviciu, ori vor sa acopere o retea de crima organizata in care probabil politisti, procurori, judecatori si monstrul Dinca sunt implicati.

Toate aceste lucruri ma duc spre ipoteza ca poate ca fetele nu sunt omorate, ci sunt traficate intr-o retea de proxenetism si crima organizata, protejata si sustinuta de judecatori, procurori, politisti si poate chiar politicieni din zona de sud a tarii: Olt - Dolj - Mehedinti - Arges, si atat declaratiile controversate ale monstrului Dinca, cat si balbaielile, neimplicarea, inactiunea politistilor si procurorilor par sa duca spre o retea organizata pe care indivizi din diferite structuri vor sa o acopere prin minciuna si inducere in eroare. De asta este nevoie ca structurile specializate de criminalisti ale IGPR si ale Politiei Capitalei sa se implice, de asta este nevoie ca Parchetul General sa se implice, de asta e nevoie ca SRI sa se implice (nu sa monitorizeze politicienii si oamenii de afaceri) si de asta este nevoie ca SIE sa se implice, pentru ca de data asta aceste retele de romani de crima organizata si proxenetism actioneaza in exterior, acolo unde e chiar domeniul lor de implicare. Vreti sa dovediti romanilor ca va meritati functiile si banii pe care ii primiti, destructurati toate aceste retele de mafie, de crima organizata si proxenetism, de camatarie si extorcare si gasiti copiii romanilor disparuti si rapiti. Daca nu veti face asta urgent, dati-va absolut toti demisia, incompetentilor, pentru ca mai devreme sau mai tarziu veti raspunde toti in fata romanilor", a mai spus Radulescu.