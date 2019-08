Analistul politic Stelian Tanase considera ca "Romania a fost foarte aproape sa devina o republica mafiota, ca Venezuela sau una din sudul ex-URSS, insa la 26 mai lumea romaneasca a zis un NU categoric".



"CCR a cacarisit munca pesedeilor de doi ani jumate, de cind sunt la putere. Din 2016 decembrie PSD-ul &ALDE s-au straduit sa faca praf statul de drept prefacindu-se ca lupta cu un presupus stat paralel. Au modificat codurile in asa fel incit infractorii de la virful mafiei politico-financiare sa fie scapati. De ce sa plateasca cu puscaria jefuitorii si delapidatorii? De ce sa li confiste averile facute prin jefuirea banului public? Chiar as vrea sa stiu cum va cheltui imensa sa avere numitul Liviu Dragnea dupa ce va iesi de la Rahova? Nu vad judecator cu destul singe in instalatie sa se atinga de ce a agonisit marele cirmaci PSD. Brazilia cumva!? Pagubele facute de Dragnea societatii romanesti sunt imense. Cine va calcula asta?

Dupa sapte aminari, vazind cum devine treaba, judecatorii CCR si-au zis ca nu mai cazul sa se joace de-a CCR-ul si au dat decizia corecta – articolele CP sunt neconstitutionale. La loc comanda! Au tras de timp pina cind au inceput sa le zornaie scheletele din dulap. Si-au zis timorati ca nu e deloc bine sa faca pipi contra curentului ca-si uda frumusete de robe. De ce sa CCR judecatorimearga pe mina PSD-ului cind – dupa catastrofa din 26 mai – se anunta alta in noiembrie. Daca te iei dupa dracul, nene, o patesti urit.

In esenta, slabiciunea statului, vezi Caracal saptamina trecuta – se datoreste asa-zisei incercari de reforma a justitiei intreprinsa de «banda Dragnea, Nicolicea, Iordache, Tudorel Toader, Serban Nicolae». Ce s-a petrecut la Caracal acolo este si rodul stradaniilor lor iresponsabile. Sabotarea institutiilor statului, mai ales ale acelora care ar trebui sa mentina ordinea – este consecinta actiunii lor concertate. Cum vor plati? In niciun fel.

Romania a fost foarte aproape sa devina o republica mafiota, ca Venezuela sau una din sudul ex-URSS. La 26 mai lumea romaneasca a zis un NU categoric. Incep sa se vada consecintele. Una dintre ele – CCR a dat-o la intors. Dar mai e mult pina departe. Un ex – demiterea/demisiile atitor capi ai Politiei este doar un timid inceput al adevaratelor schimbari pe care le asteptam. Sa nu ni se arunce cu praf in ochi ca nu ii inchidem! Clar domnilor? Vedeti ca va cad stelele de pe umeri. La loc comanda!", a scris Stelian Tanase, pe blog.