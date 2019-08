Fostul sef al crematoriului "Vitan-Barzesti", Gheorghe Ionel, a declarat, marti seara, intr-o interventie la Antena 3, ca incinerarea unui corp nu se poate face intr-un butoi, pentru ca este nevoie de o temperatura de 1.400 de grade.



"Suta la suta nu s-a putut face o incinerare in acel butoi. O incinerare se efectueaza in momentul cand se ajunge la temperatura de 1.400 de grade. (...) Nu se poate obtine o astfel de temperatura in acel butoi. In crematoriu, in cuptorul special, temperatura o obtineam dupa o ora - o ora si ceva in care mergea arzatorul in gol si abia se ajungea la 1.200 de grade, iar arzatorul era imens, cu diametrul de aproape un metru. (...)

In butoi, daca putea obtine 200 - 300 de grade. La crematoriu, cosul are o inaltime de 20 de metri si exista si un sistem de ventilatie care arunca fumul la 15-20 de metri in sus, iar vecinii ne bodoganeau si asa pentru miros", a spus Gheorghe Ionel, citat de News.ro.