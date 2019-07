Pentru cei care doresc o combinație convenabilă de caracteristici premium, design elegant și capacități multimedia, am făcut o listă de recomandări cu laptopuri de business care sunt la reducere de Summer Black Friday.







O fi vara pe sfârșite, dar campaniile de reduceri continuă cu Summer Black Friday. Dacă ești în căutarea unui dispozitiv cu performanțe premium la prețuri accesibile, vezi mai jos câteva laptopuri de business la reducere.

Summer Black Friday - Reduceri la laptopuri de business

HP ProBook 450 oferă un design elegant, pentru orice business, și permite profesioniștilor să fie productivi, atât la birou, cât și în deplasare. Are un ecran cu diagonala de 15 inci, iar în spate ascunde un procesor Intel Core i7 din a 8-a generație și placă grafică NVIDIA GeForce. Performanța Quad Core și durata mare de viață a acumulatorului, fac acest laptop de business ideal pentru specialiștii din birourile marilor întreprinderi sau din IMM-uri. Are 8GB memorie RAM și 128 GB capacitate de stocare, cu până la 1 TB HDD. Acest laptop de business este redus cu 26%. Îl cumperi de aici.

Și fanii Apple se pot bucura de o reducere semnificativă. Acum găsești laptopul Apple MacBook Air 13 mai ieftin cu 20%. Bateria te va ține până la 12 ore, ca să te asiguri că reușești să îți rezolvi toate sarcinile din zi, fără să porți cabluri de încărcare cu tine. Ecranul are 13 inci și o grosime de numai 4,86 mm, acest MacBook Air fiind mai ușor și mai portabil decât notebook-urile tradiționale. Este echipat cu procesor Intel Core i5. de generația a 5-a. Procesorul grafic Intel HD Graphics 6000 oferă performanță avansată, pe care o vei observa mai ales la jocuri sau la executarea altor sarcini de grafică intensive. Îl poți comanda de aici.

Summer Black Friday - Laptopuri de business la reducere

HP ProBook 440 G5 este laptopul de business cu cea mai mare reducere din lista noastră de recomandări. Are un design ultrasubțire, elegant și durabil. Procesorul Intel Core i5 te va ajuta să traversezi cu succes o zi cu multe activități ajunse la termenul de predare. Laptopul este certificat pentru Skype for Business, fiind dotat cu funcțiile HP Audio Boost și HP Noise Cancellation, pentru video-conferințe. Durata de viață a acumulatorului va duce o zi de lucru și chiar mai mult, oferind și încărcare rapidă. Laptoul are o reducere de 30%. Îl găsești aici.

Laptop de business HP 250 G6 te va ajuta să-ți închei cu succes activitățile de afaceri cu tehnologia Intel, instrumentele de colaborare esențiale. Are un ecran cu diagonala de 15 inci și display Anti-Glare. Șasiul durabil face față rigorilor zilnice. Laptopul este echipat cu un procesor Intel Core i5 Kaby Lake. Are 8GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. PC-ul portabil asigură performanțe optime și poți alege dintr-o gamă de opțiuni de unități SSD sau HDD, pentru un spațiu de stocare de până la 1 TB. Laptopul este redus cu 25%. Îl poți achiziționa de aici.

Summer Black Friday - laptop de business la preț redus

Ultrabook-ul Asus VivoBook S530 este ultimul dispozitiv din lista noastră de recomandări cu laptopuri de business la reducere. Acesta oferă o combinație de performanță, stil și confort pentru a te ajuta să îți faci treaba bine, oriunde te-ai afla. antă sau rucsac, și pleacă la drum. Dotat cu un procesor Intel Core i5 de generația a 8-a, ești pregătit pentru orice sarcină, fie că e vorba de productivitate multitasking, editare foto-video sau jocuri. VivoBook S530 dispune de o baterie de înaltă calitate pentru utilizare de-a lungul întregii zile și tehnologia de încărcare rapidă. Îl cumperi de aici, cu o reducere de 25%.