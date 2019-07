Alexandru Cumpanasu, unchiul adolescentei ucise la Caracal, a publicat pe Facebook transcriptul convorbirilor dintre Alexandra si operatorii de la 112, in ziua in care a cerut ajutor.



Conversatia dintre Alexandra si operatorii de la 112 a fost publicata de Alexandru Cumpanasu pe Facebook, cu acordul parintilor acesteia:

"Pun aici stenogramele realizate de noi ale discutiilor avute de Alexandra cu nemernicii de la 112. A fost o decizie ffff grea care a apartinut exclusiv tatalui si mamei Alexandrei, cei care i-au dat viata acestui copi. A fost foarte foarte grea aceasta decizie pt o familie atat de discreta si normala. SINGURUL motiv pt care familia hotaraste sa le faca publice este pentru a vedea intreaga tara putregaiul unui sistem criminal si curajul acestui copil incredibil. Vrem prin punerea lor aici doar DREPTATE si sa fie pedepsiti vinovatii iar pentru viitor niciun ticalos din statul roman sa nu mai UCIDA! Va rog in numele parintilor sa trateze toata lumea aceste conversatii cu decenta si respect. Tatal si mama Alexandrei INTERZIC oricarei persoane sau mass media sa difuzeze vocea Alexandrei!!!!

Transcriere convorbiri: