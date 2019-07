Reprezentantii Comunitatii Declic au anuntat ca vor merge, miercuri, la sediul Ministerului Justitiei pentru a depune o petitie semnata de peste 17.000 de cetateni care cer ministrului Ana Birchall desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ).



"Reprezentantii Comunitatii Declic vor inmana miercuri, la ora 12,30, la Ministerul Justitiei, un mandat de 30 de zile pentru ministrul Justitiei, Ana Birchall. Mandatul va insoti, simbolic, petitia semnata de peste 17.000 de cetateni care cer ministrului desfiintarea Sectiei Speciale", se precizeaza intr-un comunicat al Comunitatii Declic transmis marti Agerpres.

"Vom depune, simbolic, un mandat de 30 de zile pe numele ministrului Justitiei, Ana Birchall, prin care cetatenii ii solicita sa gaseasca, in termen de o luna de zile, solutia pentru desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie. Nu doar recomandarile GRECO stau la baza cererii noastre, a miilor de membri ai comunitatii Declic care au semnat petitia, ci chiar actiunile lipsite de eficienta ale Sectiei Speciale. Au avut nevoie de 5 zile pentru a indeplini un act procedural de baza, inceperea urmaririi penale in rem, singurul act care le permitea sa isi desfasoare activitatea de ancheta in sine in dosarul privind modul in care s-a intervenit in cazul crimelor de la Caracal. Nici acum, cand institutiile statului si-au dat cu stangul in dreptul in lant, aceasta sectie nu a putut sa isi dovedeasca utilitatea", a declarat Catalina Hoparteanu, campaigner Declic, citata in comunicat.

Comunitatea Declic solicita Ministerului Justitiei sa respecte solicitarile GRECO si sa inchida Sectia Speciala, considerand ca "reprezinta un atac la independenta Justitiei".