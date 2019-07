Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal in rem in cazul crimelor de la Caracal, pentru neglijenta in serviciu, in legatura cu nerespectarea procedurilor de catre politistul care a preluat apelurile telefonice date de fata de 15 ani, Alexandra Macesanu, la numarul de urgenta 112.





DIICOT a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca a dispus marti inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul comiterii infractiunii de neglijenta in serviciu, prevazut de art. 298 Cp "cu privire la apelurile telefonice initiate de victima M.A.M. catre Serviciul Unic de Urgenta 112, respectiv cu privire la respectarea procedurilor specifice in astfel de situatii". Pe de alta parte, DIICOT mentioneaza ca, in perioada 2004 - 2019, pe rolul DIICOT - ST Craiova si DIICOT - BT Olt nu a fost inregistrata nicio cauza privind activitati infractionale desfasurate de Gheorghe Dinca. In legatura cu disparitia fetei de 18 ani, Mihaela Luiza Melencu, DIICOT spune ca a fost sesizata cu privire la infractiunea de trafic de persoane abia in data de 5 iunie, la mai mult de o luna de la savarsirea faptei, desi plangerea penala a fost formulata de catre bunicul fetei la Postul de Politie Diosti inca din 15 aprilie, scrie Agerpres. In acest dosar, DIICOT detaliaza ce acte de urmarire penala au fost efectuate dupa data de 5 iunie, printre care si supunerea la testul cu detectorul de minciuni a bunicului si mamei fetei de 18 ani, dupa ce s-a constatat existenta unor aspecte contradictorii in declaratiile acestora. * 05.06.2019 - dosarul nr.203/D/P/2019 a fost inregistrat pe rolul DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova, prin declinare de la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova; * 06.06.2019 - s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru infractiunea de trafic de persoane, prevazuta de art. 210 Cp alin. 1 lit. a Cp (privind victima Mihaela Luiza Melencu) * 12.06.2019 - ordonanta de dispunere a unei expertize criminalistice (INEC); * 12.06.2019 - ordonanta prin care s-a dispus efectuarea unei expertize criminalistice pentru imbunatatirea unor imagini surprinse de camerele de supraveghere, precum si raportul atasat acestuia; * 17.06.2019 - 18.07.2019 - audieri martori; * 24.06.2019 - efectuarea unei perchezitii informatice autorizate de judecator; * 28.06.2019 - activitati specifice de cautare in teren; * 04.07.2019 - raport de constatare criminalistica, dispus la 01.07.2019, cu privire la detectia comportamentului simulat fata de bunicul si mama victimei (declaratii de consimtamant), ca urmare a constatarii existentei unor aspecte contradictorii in declaratiile acestora; * 10.07.2019 - activitati de identificare a terminalului mobil utilizat de victima; * 10.06.2019 - 19.07.2019 au fost efectuate activitati in baza unor metode speciale de cercetare; * 11.07.2019 - ordonanta pentru copierea datelor informatice continute de mijloacele de stocare a datelor informatice, dispozitivele si sistemele informatice inscrise in mandatul de perchezitie informatica nr. 121/11.07.2019; * 11.07.2019 - autorizare de efectuare perchezitie informatica asupra terminalului mobil al unui martor.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre DIICOT, 112, proceduri, apeluri

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×