Uniunea Salvati Romania considera ca demisia lui Nicolae Moga din fruntea Ministerului Afacerilor Interne este un gest menit sa reduca din presiunea publica generata de esecul masiv al autoritatilor publice in a interveni si a salva viata Alexandrei si mai putin o asumare a unei incompetente cronice dovedite de PSD.





"Pentru ca tragedii precum cea de la Caracal sa nu se mai repete este nevoie de o reforma profunda a tuturor institutiilor care trebuie sa protejeze cetateanul si un prim-pas trebuie sa fie implementarea pachetului de masuri propus de USR in cadrul zilei de luni.

'Nicolae Moga a fost doar un argat numit la conducerea unei institutii pentru care nu avea competentele necesare. Ceea ce s-a intamplat la Caracal nu este o situatie exceptionala, nu este o veriga slaba care nu mai functioneaza, a fost doar ultima dovada dintre multe care confirma ca politizarea aproape exclusiva, aproape totala, a sistemului cu sefi de inspectorate care nu au studii din zona Politiei, cu mecanici angajati pe post de sefi de Inspectorate judetene, toate acestea au adus sistemul in situatie de colaps', a declarat presedintele USR, Dan Barna.

Simpla demisie a lui Nicolae Moga din fruntea MAI nu rezolva, prin urmare, nimic din situatia de fond, atata timp cat raman in minister, in Politie si in celelalte institutii cu atributii pe zona de siguranta a cetateanului oameni incompetenti si lipsiti de umanitate, oameni care au ajuns sa ocupe functii pe principiul pilelor si relatiilor si care nu simt ca au vreo responsabilitate in fata cetatenilor.

Este nevoie de o reforma profunda a tuturor institutiilor care au rolul de a-i proteja pe romani, este nevoie de depolitizarea lor si de curatarea de toti cei care au ajuns in functii prin numire directa, desi picasera examenul de ocupare de a postului, de prietenii apropiati politicienilor corupti si aparatului de partid, de cei acuzati de diferite infractiuni si de cei care au dovedit deja ca si-au indeplinit defectuos atributiile.

Stelian Ion: A fost o nominalizare nepotrivita

'Nenumaratele nereguli din Ministerul de Interne, constientizarea faptului ca poarta o palarie prea mare, ca nu are pregatire in acest domeniu sunt, probabil, cauzele demisiei domnului Nicolae Moga din functia de ministru. Am spus de la inceput ca a fost o nominalizare nepotrivita. Acesta este primul gest de normalitate din partea PSD. In mod firesc, ar trebui sa-si dea demisia si intruchiparea incompetentei, Viorica Dancila, pentru a da posibilitatea formarii unui Guvern care sa opreasca prabusirea totala a Romaniei', a declarat si deputatul USR Stelian Ion.

12 masuri propuse de USR

Pentru repararea sistemului incompetent si corupt care se face complice la torturarea si uciderea tinerelor din Caracal, USR a solicitat convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului Romaniei pentru adoptarea de urgenta a unui pachet cu 12 masuri:

1. Abrogarea imediata a Legii recursului compensatoriu.

2. Punerea in acord a legilor Justitiei cu recomandarile Greco, ale Comisiei de la Venetia, ale Comisiei Europene.

3. Imbunatatirea sistemului de localizare a apelurilor 112 prin modificarea Legii 160/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta (SNUAU), cu abilitarea administratorului SNUAU sa asigure informatia de localizare a terminalului care a efectuat apelul de urgenta, prin servicii de voce sau date.

4. Operationalizarea Sistemului Alerta Rapire Copii.

5. Asigurarea de tehnica performanta la Directia de Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane pentru supraveghere, interceptare, localizare a apelurilor in anchetarea infractiunilor grave.

6. Asigurarea mijloacelor materiale necesare organelor de urmarire penala pentru desfasurarea anchetelor, la prima rectificare a bugetului pe 2019, prin realocarea celor 235% buget suplimentar acordat Jandarmeriei Romane pentru arme si munitii.

7. Numirea pe functiile de conducere sa se faca pe criterii meritocratice, pe baza de concurs, incetarea imediata a interimatelor cu care sefii din politie sunt tinuti sub papuc.

8. Imbunatatirea calitatii educatiei, prin reformarea Academiei de Politiei cu consultarea unor experti europeni, si a pregatirii profesionale continue a politistilor, precum si evaluarea periodica a acestora de catre un corp independent.

9. Abrogarea de urgenta a OUG nr. 51/2019 astfel incat transportul judetean sa reintre in categoria transportului public, iar acesta sa fie decontat elevilor inclusiv pe perioada vacantelor.

10. Operationalizarea registrului pentru infractorii sexuali si crearea unor registre speciale, operative, pentru faptele de violenta, in special domestica (chiar si cele soldate cu retragerea plangerilor de catre victime). Totodata, cei care savarsesc astfel de fapte sa fie supusi unor terapii si unor monitorizari.

11. Instituirea unor pedepse complementare care sa inceteze doar dupa efectuarea unor sedinte de terapie si dupa o evaluare psihologica.

12. Modificarea pedepselor sa se bazeze pe efectuarea unor studii criminologice bine documentate, efectuate de un institut autonom", se arata intr-un comunicat.