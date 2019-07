Cristina Ionela Iurisniti, presedinta Comisiei pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati din cadrul Camerei Deputatilor, condamna cu fermitate crimele de la Caracal si mai ales nepasarea si incompetenta statului roman in aceste cazuri. ”Din pacate, modul in care autoritatile au actionat nu este surprinzator, ci oglindeste atitudinea acestora fata de siguranta cetatenilor, mai ales a celor mai vulnerabili: copii, fete si femei, persoane cu dizabilitati fizice si psihice, persoane in varsta”, atrage atentia presedinta Comisiei.



"«In Romania la fiecare 5 zile o femeie este ucisa in bataie de actualul sau fostul partener. Mai mult, conform datelor oficiale, in primele 6 luni ale anului au fost raportate peste 11000 de loviri si alte violente comise intre membrii familiei – in crestere fata de 2018. Saptamanal, 3 minore au fost violate sau agresate sexual. Ce trebuie sa intelegem cu totii este ca multe dintre aceste fapte raman in continuare neraportate tocmai pentru ca victimele nu au incredere in autoritati, care de cele mai multe ori le umilesc sau le ignora, in ciuda cadrului legal existent», subliniaza deputata USR, Cristina Iurisniti.

«Sa nu uitam ca noile modificari aduse legilor justitiei in Parlament sau prin OUG fac ca aceia care au comis fapte violente, chiar pedofilie, pornografie infantila sau trafic de persoane sa poata scapa de pedeapsa cuvenita, fie prin ingreunarea anchetei, fie prin recurs compensatoriu sau alte schimbari aduse Codurilor penale”, subliniaza presedinta Comisiei pentru egalitatea de sanse. ”Am tras nenumarate semnale de alarma privind toleranta fata de agresori, insa reactia celor de la putere a lipsit. Un singur exemplu: exista de putin timp ordinul de protectie provizoriu ce ajuta realmente la salvarea unor vieti, dar numarul victimelor nu se va reduce semnificativ cat timp nu se implementeaza monitorizarea agresorilor in teren. Abia acum, la peste un an distanta, Ministerul de Interne a pus in dezbatere publica un proiect privind bratarile electronice», subliniaza Cristina Iurisniti, care a semnalat public la debutul lui 2019 ca aceste masuri nu se regasesc printre prioritatile bugetare pentru anul in curs si coalitia PSD&ALDE nu a prevazut interventii suplimentare in acest sens la nivelul autoritatilor centrale sau locale.

In urma tragediei de la Caracal, alaturi de colegii din USR deputata Iurisniti a propus o serie de masuri necesare si obligatorii pentru ca astfel de cazuri sa nu se mai repete. Printre acestea, abrogarea imediata a legii recursului compensatoriu, operationalizarea Sistemului Alerta Rapire Copil, abrogarea OUG nr. 51/2019 care a eliminat transportul rutier judetean de persoane, iar acesta sa fie decontat elevilor inclusiv pe perioada vacantelor, operationalizarea registrului pentru infractorii sexuali, modificarea pedepselor etc.

Totodata, acestea sunt doar interventii punctuale, ce repara situatia pe termen scurt si mediu. Pe termen lung, solutia este educatia, insista Cristina Iurisniti: 'Nu putem preveni si combate violenta daca generatiile viitoare nu sunt educate in spiritul respectarii egalitatii de sanse si de gen. Va amintesc ca reforma sistemului educational din acest punct de vedere intarzie nepermis si cu costuri uriase pentru copii nostri si pentru societatea romaneasca, in general.

Programele si planurile-cadru, precum si manualele scolare nu includ notiuni despre egalitatea de sanse si de gen, drepturile femeilor, stereotipuri si discriminare, educatie pentru sanatate sexuala si psiho-emotionala, drepturi reproductive si preventie. Scoala romaneasca nu este adaptata realitatilor actuale si reflecta mai degraba secolul trecut, cu clisee si stereotipuri ce nu fac decat sa perpetueze o conditie ingrata a fetelor in prezent'.

«Statul roman poate si are datoria sa le asigure tuturor cetatenilor, inclusiv cele peste 51% femei egalitatea de drepturi si de sanse garantate constitutional, legal. Printre acestea se numara si siguranta persoanei si dreptul la viata, iar autoritatile locale si centrale nu se mai pot ascunde dupa demisii si tapi ispasitori!»", a mai declarat presedinta Comisiei pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati din cadrul Camerei Deputatilor", se arata intr-un comunicat USR.