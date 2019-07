"E o demisie de operata. «Sa mai trecem in revista o demisie in speranta ca revolta publica se va mai detensiona». Nu vad un alt motiv. Inteleg ca aseara in sedinta CEx Viorica Dancila a reprosat partidului ca o lasa singura in aceasta poveste de la Caracal. Domnul Arsene i-a zis ca «dumneavoastra ne-ati zis sa nu iesim in spatiul public si sa politizam subiectul». Dancila a raspuns «da, dar eu ma refeream la Iohannis si Barna, nu stiam ca sunteti asa de disciplinati».

Probabil ca face parte din aceasta operatiune de damage control in asa fel incat sa indeparteze cat mai mult din scandalul de la Caracal. E iluzoriu si copilaresc, parerea mea e ca PSD va deconta masiv acest scandal. Nu pentru ca l-a favorizat, ci pentru ca politica pe care o duce de doi ani si jumatate e evident de incurajare a infractionalitatii, de a ignora victimele si de a intimida institutiile de aplicare a fortei. Pe acesti trei piloni s-a bazat PSD. (...) In primul rand PSD trebuie sa stabileasca ministerul de interne ce vrea sa faca cu el. Episodul Moga este efemer. Decontul masiv la PSD se datoreaza doamnei Carmen Dan, care unul din putinii ministrii care a rezistat din ianuarie 2017. Are mare noroc ca nu a prins-o scandalul de la Caracal pe functie. Dar responsabilitatea este categoric a ei in prima linie si a domnului Liviu Dragnea in linia a doua", a declarat Liviu Avram la Adevarul Live.