Andrei Caramitru, membru USR, intervine cu cateva precizari in legatura cu tragedia din Caracal.



"Cand am urlat toti despre eliberarea criminalilor pe strazi (semnata de Tudorel si ordonata de PSD/ALDE/UDMR), ne-au acuzat ca suntem radicali, hastagisti, platiti de Soros, sexo-marxisti.

Cand am scris textul de mai jos, Luiza era violata si tinuta de monstru in casa lui, si politia nu facea nimic.

Acum Orlando da iar vina pe noi.

Sa fiti blestemati, toti!", a scris Caramitru pe Facebook.

Ulterior, el a mai revenit cu o postare pe acelasi subiect:

"ACUM ATI INTELES?

Nici nu stiti cati cunoscuti, oameni OK altfel, mi-au tot spus: ce iti trebuie sa iesi in piata, sa iti risti imaginea, proiectele, reputatia, sa te intereseze atat de mult ce se intampla in Romania. Si te mai si injura toti nemernicii si nebunii. “Oricum nu se poate face nimic”. Mai bine stai linistit, lucrezi la business-urile tale, stai cu familia, te distrezi si te relaxezi. Ca tu poti - ai castigat destul nici nu mai ai nevoie sa lucrezi de fapt. Ce iti trebuie? Ce conteaza? Si tu ce castigi din toate astea? Ca trebuie sa fie ceva in spate....

Eu atat am sa le spun. Noi toti urlam de ani de zile ca o sa ajungem sa ne prabusim si sa murim cu totii. Am stiut exact ce se intampla la Colectiv. La OUG13. Cand a cazut LCK. Cand au dat recursul compensatoriu si au eliberat pe strazi mii de criminali. Piata Victoriei si Ilie Gazea.

Acum s-au trezit si ei de la Luiza si Alexandra. Si sper ca au inteles in sfarsit. Macar acum".