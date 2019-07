Premierul Viorica Dancila a anuntat ca a trimis Corpul de control al Prim-ministrului in ancheta si in maxim o saptamana urmeaza sa aiba un raport, solicitand ca toti cei vinovati sa suporte toate rigorile legii si sa se faca dreptate pana la capat.



"Avand in vedere complexitatea situatiei din Caracal, precum si toate implicatiile sociale, exista doua prioritati clare pe care le voi propune pentru dezbatere in CSAT:

1. Sunt obligatorii si urgente aflarea si comunicarea corecta a adevarului, precum si luarea tuturor masurilor punctuale ce tin de acest caz. Exista foarte multe surse de informatii disparate, iar dezinformarile sau adevarurile partiale au generat un haos de comunicare si perceptie la nivel public.

In acest sens, voi propune in CSAT ca grupul de lucru interinstitutional sa se transforme intr-un comandament dedicat, condus de domnul Raed Arafat – punct unic de contact si gestiune care centralizeaza informatiile anchetei, elaboreaza analizele si rapoartele necesare si comunica oficial date despre caz. Se vor face informari publice o data la 6 ore.

2. Am constatat, de asemenea, analizand raportul MAI, ca au fost implicate in gestionarea acestui caz persoane cu o abordare de-a dreptul inumana, lipsite nu doar de profesionalism, dar si de responsabilitate pentru o viata omeneasca. Un asemenea derapaj - nu doar de la atributiile de serviciu, ci si de la empatie si conditie morala – este de neacceptat, asa incat cer urgent inceperea procedurilor de demitere pentru toti cei care au fost parte a proastei gestionari a apelului 112.

Totodata, am trimis Corpul de control al Prim-ministrului in ancheta si in maxim o saptamana voi avea un raport. In cazul in care vorbim de o eroare umana care a viciat procesul de salvare a copilului, este obligatoriu ca organele de justitie sa actioneze. Cer ca cei vinovati sa suporte absolut toate rigorile legii. Cer sa se faca dreptate pana la capat.

De asemenea, voi propune grupului de lucru condus de domnul Arafat o analiza si un plan specific pentru conditii de angajare mai ample si mai dure in serviciul 112, precum si un program de trainiguri intensive si evaluari continue pentru personalul din aceasta structura.

Am promis ca vom lua toate masurile necesare in acest caz si ca vom modifica, legislativ si procedural, cadrul de functionare al tuturor institutiilor implicate in aceste procese. Avem cu totii aceasta datorie, pentru societate, pentru romani, pentru normalitate", a scris Dancila pe Facebook.