Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor, a declarat marti ca nu exista un cadru juridic care sa reglementeze cazurile de disparitie de persoane.



"Marea problema e ca nu avem un cadru juridic privind disparitiile, avem o cutuma. Noi inregistram in registrul de sesizari si reclamatii, adica general, si incercam sa cautam prin mijloacele pe care le avem la indemana: fotografii, identificam martorii, audieri, informativ si atat. Nu putem sa dam in urmarire niciun aparat electronic pe care l-ar avea la indemana victima, in sensul de localizare. Am putut sa dam localizarea dupa ora 11,00 (n.r. - in cazul Alexandrei) ca atunci am avut clar certitudinea ca vorbim de o infractiune. Nu a fost infractiune nici in seara zilei de 24, cand am inteles ca parintii au mers acolo si au vorbit cu o patrula de politie care, din ce stiu eu, au cules primele date, au incercat sa foloseasca cele doua apeluri de telefon, au sunat, au raportat la Caracal, au discutat cu parintii sa vina a doua zi pentru verificari, in ideea in care s-au gandit ca fata poate apare", a spus Coarna presei.

El a mai precizat ca Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) doreste sa arunce vine pe politisti in acest caz, scrie Agerpres.

"Fiecare incearca sa scape, STS-ul arunca vina pe noi. Ce s-a intamplat mai exact? Localizarea STS pe triangulatie a fost atat de vasta incat n-am putut sa obtinem nicio informatie de-acolo. Daca priviti triangulatia, o sa vedeti ca locuinta respectiva nici nu era localizata. Am ajuns acolo prin Politie, prin Directia de Operatiuni Speciale si printr-o informatie de la postul de politie Dobrosloveni, cu acea masina de culoare gri", a precizat liderul sindical.