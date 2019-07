Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anuntat marti ca isi da demisia din functia pe care o detine.



"In urma unei discutii pe care am avut-o dimineata cu doamna Dancila, am decis sa ma retrag din functia de ministru de Interne", a declarat Nicolae Moga, citat de ziare.com.

El a mentionat ca a luat aceasta decizie pentru a salva din reputatia Ministerului de Interne la numai sase zile de la preluarea functiei, dupa modul in care s-a actionat in cazul crimelor din Caracal.

"Retragerea din aceasta demnitate trebuie vazuta ca un nou inceput pentru minister. Toate aceste cercetari vor continua. Am incredere in oamenii onesti si profesionisti din minister ca vor reusi sa duca la bun sfarsit munca inceputa si le multumesc pentru colaborare. Ii multumesc dnei Dancila pentru incredere", a adaugat el.