Elevii care au participat la sesiunea nationala de comunicari stiintifice la Istorie, desfasurata la Turnu Magurele, Teleorman, au fost cazati in camere cu muceagai si au dormit in paturi cu saltele rupte, murdare si pline de gandaci.



Elevii care s-au calificat la etapa nationala a sesiunii de comunicari stiintifice la Istorie, organizata anul acesta in perioada 25-28 iulie, la Turnu Magurele, au fost cazati in internate in care saltelele erau rupte si murdare, iar camerele erau mici, insalubre si pline cu gandaci, scrie Adevarul.

Imaginile au fost postate pe Facebook de catre unul dintre participanti.

"Asa am fost primiti la sesiunea nationala de comunicari stiintifice-istorie desfasurata la Turnu Magurele, Teleorman. Asa a rasplatit statul roman munca elevilor calificati la etapa nationala a unui concurs dupa luni intregi de munca. Eu nu pot decat sa va rog sa facem cunoscuta tuturor aceasta situatie deosebit de grava pentru a nu fi supusi si alti elevi la o asemenea batjocura! Tara asta nu da niciun ban pe munca noastra! Aici se promoveaza doar non-valoarea, iar puscariasii au conditii mai bune decat elevii premianti. Doamna Andronescu, dormiti bine seara in calitate de ministru al educatiei cand stiti la ce batjocura e supus elevul roman?! Fotografiile le-am realizat in internatele in care am fost cazati: internatul liceului Sfantul Haralambie si internatul liceului Praporgescu, Turnu Magurele. Las pozele astea aici cu speranta ca vor ajunge unde trebuie pentru a nu mai trece si alti elevi prin ce am trecut noi in aceste zile la Turnu Magurele", a transmis unul dintre liceenii participanti, Alin Popoviciu, pe Facebook.