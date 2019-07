Procurorii din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie au dispus inceperea urmaririi penale in rem, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, in cauza privind imprejurarile in care organele de urmarire penala au actionat/nu au actionat in contextul cercetarilor care s-au desfasurat in dosarul uciderii adolescentelor din Olt.



"In cursul zilei de 29 iulie 2019 procurorii si ofiterii de politie judiciara din cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie au efectuat acte de urmarire penala in aceasta cauza, constand in ridicarea unor documente de la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova, D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, Curtea de Apel Craiova, I.P.J. Olt si I.P.J. Dolj, efectuarea de audieri si alte activitati investigative. Activitatile vor continua si in cursul zilei de 30 iulie 2019. Urmarirea penala in rem reprezinta etapa procesului penal reglementata de Codul de procedura penala avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nicio situatie sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", se arata intr-un comunicat.

