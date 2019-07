Se spune ca scopul fiecaruia dintre noi este sa fie fericit.



Pentru unii fericirea poate insemna o cariera de succes, pentru altii, o familie implinita sau calatorii cu prietenii in jurul lumii. Oricum ar fi, cautam aceasta stare in tot ceea ce facem. De aceea ti-am pregatit o lista cu cateva lucruri care ar trebui sa contribuie la fericirea ta zi de zi.

In primul rand, ce inseamna pentru tine fericirea?

Un vechi proverb spunea ca „nu poti atinge o tinta fara ca mai intai sa o vezi clar”. Asa este si cu fericirea si cu orice alt lucru pe care ni-l dorim in viata. Multi dintre noi vrem sa fim fericiti, insa nu stim exact ce inseamna aceasta fericire si cum putem ajunge la ea. Un exercitiu simplu pe care il poti face atunci cand iti doresti sa explorezi mai mult acest subiect este sa notezi pe o foaie de hartie, timp de cinci minute, primele 30 de persoane, activitati, lucruri, obiceiuri care iti vin in minte si stii ca te fac sa te simti bine. Sunt lucruri in care tu iti masori fericirea si pe care ar trebui sa le aduci din ce in ce mai mult in viata ta.

30 de minute de citit pe zi te fac mai fericit

Sau cel putin asta sustin numeroasele cercetari facute cu privire la beneficiile cititului asupra creierului. Imbunatateste memoria, creste capacitatea de concentrare, dezvolta plasticitatea creierului si, nu in ultimul rand, te ajuta sa scapi de stres. Cercetatorii de la Universitatea din Sussex (Marea Britanie) au demonstrat ca sase minute petrecute lecturand cele mai bune carti reduc cu 68% nivelul de stres, stimuland creierul sa secrete dopamina, un neurotransmitator specific starii de bine.

De asemenea, un lucru care te-ar putea ajuta sa cultivi o stare de bine este sa citesti biografiile oamenilor celebri, care, desi au trecut prin perioade extrem de dificile, au reusit sa aiba succes si, in final, sa descopere bucuria autentica. Astfel de povesti ne inspira intotdeauna si ne dau curaj mai ales atunci cand trecem prin situatii dificile.

Descopera mandalele

Cand eram copii, pentru multi dintre noi fericirea insemna o foaie de hartie alba si cateva culori cu care puteam desena ceea ce ne imaginam atunci. Ca adulti, avem un hobby putin mai diferit si complex: mandalele. Coloratul lor aduce numeroase beneficii, recunoscute chiar si de psihologi si terapeuti. Carl Jung a fost primul psihiatru care a folosit mandalele ca metoda prin care pacientii sai deveneau mai calmi, relaxati si reuseau sa isi amelioreze starile de anxietate, depresie sau stres post-traumatic.

Relaxeaza-te si petrece mai mult timp in natura

Un studiu realizat in 2010 de Universitatea din Rochester (New York) a demonstrat ca atunci cand petrecem cateva ore in mijlocul naturii nu doar ca ne simtim mai fericiti, ci marim si doza de energie si vitalitate din corp. Explicatia este data de faptul ca aerul curat, proaspat oxigeneaza creierul rapid si il ajuta sa diminueze cantitatea de epinefrina, un neurotransmitator cu rol excitator, care induce starea de stres in orga­nism. Petrece cat mai mult timp in natura, fie prin plimbari scurte in parcuri, fie prin weekenduri sau concedii la munte si in acest mod faci loc fericirii in viata ta.

Inconjoara-te de oameni de calitate

Oricat de multe lucruri am face pentru a fi fericiti, uneori avem nevoie si de un mediu care sa ne sustina si, in special, de oameni pozitivi care sa ne faca sa ne simtim bine, sa ne incurajeze in zilele in care starea noastra emotionala este usor precara. Studiile arata ca este mult mai importanta calitatea prietenilor decat numarul lor. Asa ca preocupa-te sa dezvolti relatii sanatoase, tine-ti prietenii importanti alaturi si fa-ti timp pentru ei atunci cand ai nevoie de cateva clipe de fericire.