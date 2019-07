Avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca, Bogdan Alexandru, a afirmat ca acesta nu si-a batut joc de anchetatori si ca le furnizeaza informatiile pe care si le aminteste.



Bogdan Alexandru a precizat ca din discutiile pe care le-a avut cu Gheorghe Dinca nu exista alte victime.

"Exista o informatie falsa in mass-media cum ca clientul meu si-a batut joc de organele de ancheta, in sensul ca nu a indicat locul si ca i-a plimbat. Informatia este falsa. A indicat locul asa cum si l-a amintit. Cu totii am pledat pentru aflarea adevarului in cauza.

Ceea ce vreau sa va transmit este ca familia lui este extrem de surprinsa si nu le vine sa creada", a precizat avocatul, citat de Antena3.ro.