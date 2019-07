Potrivit unor surse din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, Gheorghe Dinca urmeaza sa fie adus la Penitenciarul Jilava pentru a fi supus unei expertize psihiatrice.

Gheoghe Dinca va ajunge, in urmatoarea perioada, la Penitenciarul Jilava pentru a primi ingrijiri medicale, deoarece, potrivit unor surse judiciare, acesta acuza dureri la nivelul coastelor si pieptului, spunand ca ar putea avea o fractura provocata de anchetatori.

Barbatul sustine ca, atunci cand anchetatorii au decins la locuinta lui pentru perchezitii, l-au lovit cu picioarele atunci cand l-au imobilizat.

"A avut o noapte foarte grea, perchezitia din prima zi, si a fost foarte dificil pentru dansul, eu am discutat personal cu dansul ca ar trebui sa spuna adevarul, dansul a reflectat foarte mult asupra acestei situatii, am spus ca nu-l avantajeaza cu nimic sa ascunda, daca probele vor dovedi ca nu poate sa ascunda in fata evidentelor ca este vinovat. Si pe de alta parte a avut si niste remuscari legate de situatia in sine si a cedat pur si simplu presiunii psihice si nu a mai rezistat, fapt ce s-a dovedit si pe parcursul audierilor, cand in timpul descrierii detaliilor savarsirii faptelor i s-a facut rau. Din discutiile pe care le-am avut personal cu dansul, la momentul descinderii din data de 26 iulie, dimineata, la ora 6:00, dansul a fost mobilizat, a fost trantit la nivelul solului si i s-au aplicat niste lovituri cu bocancii in zona pieptului, fapt pentru care dansul spune ca are fracturi costale si de stern. Aceste lucruri se vor confirma, in zilele acestea vom afla. Insa dureri va pot spune sigur ca a avut, pentru ca pe tot parcursul audierilor avea momente in care tresarea de durere si-si punea mainile in zona pieptului, avea probleme in timpul respiratiei“, a declarat avocatul Bogdan Alexandru, potrivit Adevarul.ro.

Gheorghe Dinca si-a recunoscut duminica ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei.